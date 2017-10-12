"Руководство такой большой редакцией требует больше энергии и административной работы, чем кажется на первый взгляд.
Это отнимает время у журналистской деятельности, которая мне нравится, которую я люблю, поэтому я решила поменять свои профессиональные приоритеты. Я по-прежнему буду сотрудничать с редакцией DELFI, которая является самым прекрасным и успешным творением моей журналистской карьеры. Я работала здесь с первого дня и верю в этот портал и преданным ему людям. Передо мной открываются новые, иные возможности", – сказала Гарбачяускайте-Будрене.
"Я благодарю за оказанное мне доверие и большой вызов. Мы - единая команда профессионалов, которая не один год лидирует на рынке. Я твердо верю, что мы и впредь будем идти этим путем представляя читателям и зрителям еще больше ценного и интересного содержания", – сказала Лукайтите-Внараускене.
Директор DELFI Витаутас Бенокрайтис заметил, что перемены обеспечат преемственность работы редакции.
"Моника - многолетний работник DELFI, которую высоко ценят, она много сделала для того, чтобы мы стали теми, кто мы есть. Я желаю ей успехов в новых проектах и радуюсь тому, что она по-прежнему останется частью DELFI. Тем самым я даже не сомневаюсь, что Раса, которая перенимает штурвал, не только обеспечит преемственность DELFI, но и даст новые творческие импульсы.
Редакция ставит перед собой цель не только предоставлять разнообразную объективную и проверенную информацию, но и быть качественной платформой для обсуждения всех тем, которые волнуют общество. Мы также понимаем, что обязанность нашего лидирующего новостного портала - создание добрых инициатив, сплочение различных общественных групп, поощрение интересных и ценных дискуссий", – сказал Бенокрайтис.
Раса Лукайтите-Внараускене окончила в Вильнюсском университете бакалавриат журналистики и магистратуру экономики. В DELFI она работает с 2006 года. Несколько лет она работала репортером бизнес новостей, последние два года возглавляла редакцию бизнес-отдела и занимала пост заместителя главреда.
В настоящее время группе DELFI принадлежит самый популярный информационный портал DELFI, тематические порталы и их бренды: Moteris.lt, Cosmopolitan.lt, Tavovaikas.lt, Manonamai.lt, Panele.lt.
Также DELFI развивает специализированные тематические каналы: маркетинга и рекламы M360.lt, NBA, Grynas.lt и др. Группе принадлежит и сайт рекламных объявлений Alio.lt.
Компания DELFI также издает самые читаемые в Литве ежемесячные журналы Moteris и Mano namai, а также другие популярные журналы: Tavo vaikas, Cosmopolitan, Panelė.
DELFI с 2007 г. принадлежит эстонской группе СМИ Ekspress Grupp. Эта группа занимается развитием бизнеса, связанного с изданием газет, интернет-СМИ в странах Балтии. Ekspress Grupp также управляет и компанией рекламных услуг в интернете Adnet media.
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