Переговоры в конкурсе Национального стадиона будут продолжены с Axis Industries

Вильнюсское самоуправление сообщило, что после оценки конкурсной комиссии из-за ненадлежащим способом представленного предложения было отклонено предложение компании Vilniaus nacionalinis stadionas, так что на следующий этап приглашается только Axis Industries - предприятие должно будет представить детализированное урбанистическое и архитектурное решение по стадиону, модель финансовой деятельности и бизнес-план.
Это предложение будет оценено до середины июня, позже начнутся официальные переговоры с официальным строителем стадиона.
Подписание концессионного договора намечается летом 2019 года.
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