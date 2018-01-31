Переговоры в конкурсе Национального стадиона будут продолжены с Axis Industries

Переговоры в конкурсе концессии комплекса Национального стадиона в Вильнюсе будут продолжены с единственным оставшимся его участником - контролируемой концерном Icor компанией инженерных продуктов и решений Axis Industries и ее партнерами.
Galima nacionalinio stadiono vizualizacija, Axis Industries nuotr.
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Вильнюсское самоуправление сообщило, что после оценки конкурсной комиссии из-за ненадлежащим способом представленного предложения было отклонено предложение компании Vilniaus nacionalinis stadionas, так что на следующий этап приглашается только Axis Industries - предприятие должно будет представить детализированное урбанистическое и архитектурное решение по стадиону, модель финансовой деятельности и бизнес-план.

Это предложение будет оценено до середины июня, позже начнутся официальные переговоры с официальным строителем стадиона.

Подписание концессионного договора намечается летом 2019 года.

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