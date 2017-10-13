Переговоры ЕС и Лондона по Brexit зашли в тупик

Несмотря на то, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей программной речи по Brexit во Флоренции заверила, что Лондон не отказывается от финансовых обязательств перед ЕС, сторонам не удается прийти к соглашению, добавил Барнье. "На этой неделе Великобритания заявила, что не может назвать сумму выплат", — отметил он. Таким образом, констатировал Барнье, пятый раунд переговоров по Brexit завершился без конкретных результатов.

Правительство Великобритании пытается добиться того, чтобы параллельно с условиями процедуры Brexit на переговорах обсуждались дальнейшие отношения Брюсселя и Лондона, в частности, соглашение о свободной торговле и возможность доступа к европейскому внутреннему рынку.

19 октября в Брюсселе начинается двухдневный саммит ЕС, на котором должны быть подведены предварительные итоги переговоров по Brexit. После этого стороны планировали перейти ко второй фазе переговоров о будущем ЕС и Великобритании после ее выхода из состава сообщества. Однако, по мнению Мишеля Барнье, до этого еще далеко.