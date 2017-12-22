Директор компании Čalda, которая работает в Каунасском районе, в Неверонисе, Альвидас Чепкаускас назвал самую большую проблему - это нехватка кондитеров. "Специалистов очень не хватает. Чем дальше, тем больше будет эта проблема. В нашем цеху - много ручной работы, мы думаем, что придется автоматизировать производство, но боимся, что потеряем часть клиентов", – сказал предприниматель.

По данным Департамента статистики, производство кондитерских предприятий в прошлом году, по сравнению с 2015 годом, увеличилось на 11,5%. По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы, в Литве действует 198 кондитерских предприятий.