С конца ноября крупнейшие литовские пекарни увеличили объемы производства примерно на 30%, а небольшие компании, находящиеся на периферии, готовы предложить почти на 25% больше сладостей, чем в другое время года, пишет Lietuvos žinios.
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Директор компании Čalda, которая работает в Каунасском районе, в Неверонисе, Альвидас Чепкаускас назвал самую большую проблему - это нехватка кондитеров. "Специалистов очень не хватает. Чем дальше, тем больше будет эта проблема. В нашем цеху - много ручной работы, мы думаем, что придется автоматизировать производство, но боимся, что потеряем часть клиентов", – сказал предприниматель.

По данным Департамента статистики, производство кондитерских предприятий в прошлом году, по сравнению с 2015 годом, увеличилось на 11,5%. По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы, в Литве действует 198 кондитерских предприятий.

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