Перед праздниками в Литве меняется время работы магазинов

Большая часть торговых центров уже представила график работы в праздничный период: 25 декабря не будут работать магазины всех торговых сетей, а 1 января 2021 года не будут работать магазины Lidl и Norfa.

В Сочельник дольше всего - до 20 ч. будут работать магазины Rimi и Iki, в 19 ч. закроются магазины Norfa, а в 18.30 ч. - Lidl.

26 декабря все магазины откроются в 9 ч. и будут работать до 20-21 ч.

Директор Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене обратила внимание на то, что на этот раз праздники будут проходить в условиях карантина, поэтому покупатели должны корректировать свои планы.

"Праздники в этом году будут иными, скорее всего, мы отметим их в условиях карантина. Призываем покупателей заранее подумать о подарках, если есть возможность - покупать их по интернету.

На праздники следует заранее продумать список покупок и ходить в магазины по одному. Торговые центры будут больше внимания уделять регулированию потоков, чтобы гарантировать безопасность", – сказала Вайнене.