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9 апреля редакция портала Kas vyksta Kaune стала получать фотографии читателей, на которых запечатлены очереди у магазинов. Каунасцы, которые хотят купить все необходимое к праздникам, должны вооружиться терпением, поскольку часть торговых центров ограничила поток покупателей, очереди появились не только в торговых центрах, но и на улице.
Eilės parduotuvėse prieš Velykas
Eilės parduotuvėse prieš Velykas
© Rokas Tenys, Kas vyksta Kaune

По словам каунасцев, в очередях в основном стоят пожилые люди. Правда, читатели отмечают, что люди в очередях не соблюдают безопасную дистанцию.

Читательница Айсте отметила, что стоять в очереди пришлось 15 минут, поскольку в магазин Iki в Дайнаве за раз впускают около 10 человек. По ее словам, за это время пенсионеры успели не только поругаться, но и подраться.

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Наплыв покупателей фиксируется и в Hyper Maxima.

Правда, по фото видно, что покупатели Maximа на проспекте Саванорю стараются соблюдать дистанцию. Но очереди в магазинах большие.

"10-13 касс и в каждой по 20 человек", – сказала женщина.

Читатели Kas vyksta Kaune рассказали, что в четверг очереди стояли и у магазина Lidl у проспекта Шяурес в Каунасе.

Ранее сообщалось, что сеть Lidl в последнюю неделю стала регулировать поток покупателей внутри магазинов.

ru.DELFI.lt
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