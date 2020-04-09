По словам каунасцев, в очередях в основном стоят пожилые люди. Правда, читатели отмечают, что люди в очередях не соблюдают безопасную дистанцию.

Читательница Айсте отметила, что стоять в очереди пришлось 15 минут, поскольку в магазин Iki в Дайнаве за раз впускают около 10 человек. По ее словам, за это время пенсионеры успели не только поругаться, но и подраться.

Наплыв покупателей фиксируется и в Hyper Maxima.

Правда, по фото видно, что покупатели Maximа на проспекте Саванорю стараются соблюдать дистанцию. Но очереди в магазинах большие.

"10-13 касс и в каждой по 20 человек", – сказала женщина.

Читатели Kas vyksta Kaune рассказали, что в четверг очереди стояли и у магазина Lidl у проспекта Шяурес в Каунасе.

Ранее сообщалось, что сеть Lidl в последнюю неделю стала регулировать поток покупателей внутри магазинов.