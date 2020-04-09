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Торговая сеть Maxima сообщает, что в Страстную пятницу и в субботу ее магазины будут работать дольше. В воскресенье не будут работать, вообще. О таком решении ранее сообщали сети Iki и Lidl.
„Maxima“ karantino metu įrengia stiklo pervaras
„Maxima“ karantino metu įrengia stiklo pervaras
© Bendrovės nuotr.

10-11 апреля большая часть магазинов формата X будет работать с 9 до 21 ч., а XX и XXX/XXXX с 9 до 22 ч. Некоторые магазины Maxima будут работать до 20 ч.

В последние дни магазины Maximа ограничивают поток покупателей, клиентов просят ждать на улице на безопасном расстоянии. В магазинах клиентов призывают дезинфицировать руки или надевать одноразовые перчатки.

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"С пятницы мы будем выполнять требование правительства, поэтому покупателей будут впускать в магазин, если на них будут маски, респираторы или они как-то иначе закроют рот и нос", – сказала представитель Maximа Иртауте Щербавичене.

8 апреля магазины Lidl сообщили, что с 9 апреля они будут работать с 8 до 22 ч.

Перед Пасхой дольше будут работать и магазины сети Iki.

ru.DELFI.lt
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