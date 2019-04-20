Пасха - самый большой и красивый весенний праздник. Пасха, как и Рождество - семейный праздник, во время которого все поколения - дедушки и бабушки, дети, внуки, прадедушки и прабабушки, правнуки - собираются вместе. Это значит, что многие отправятся в дорогу на свою малую родину. По этому случаю команда портала Pricer.lt сравнила цены на заправках самых популярных сетей.
© DELFI / Erika Venckutė

В апреле цены на горючее увеличились на всех заправках. Портал Pricer.lt провел исследование, которое показало, что 1 л бензина A95 марки подорожал на 7,4%, а 1 л дизельного топлива - на 2,1%. В марте бензин подорожал на 4,0%, а дизельное топливо на - 3,7%.

Исследование Pricer.lt показало, что в последние месяцы в Литве увеличились и оптовые цены: бензин на 12,6%, дизельное топливо - 3,7%.

Это первые данные с начала 2018 года, когда дизельное топливо снова стало дешевле бензина.

По данным Pricer.lt, в день исследования самый дешевый бензин A95 марки в Вильнюсе был на АЗС Skulas - 1,179 евро, в Каунасе - на АЗС Jozita - 1,190 евро. Самый дорогой бензин был на АЗС Circle K - 1,306 евро.

Самое дешевое дизельное топливо в тот день было на АЗС Jozita - 1,08 евро, а самый дорогой на Circle K - 1,246 евро.

Автомобильный газ также подорожал. Самый дешевый газ был на АЗС Jozitа - 0,50 евро, самый дорогой - на АЗС Viada и Orlen - 0,579 евро.

Портал www.pricer.lt фиксировал цены 18 апреля 2019 г. на АЗС Вильнюса и Каунаса.

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