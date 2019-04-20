В апреле цены на горючее увеличились на всех заправках. Портал Pricer.lt провел исследование, которое показало, что 1 л бензина A95 марки подорожал на 7,4%, а 1 л дизельного топлива - на 2,1%. В марте бензин подорожал на 4,0%, а дизельное топливо на - 3,7%.
Исследование Pricer.lt показало, что в последние месяцы в Литве увеличились и оптовые цены: бензин на 12,6%, дизельное топливо - 3,7%.
Это первые данные с начала 2018 года, когда дизельное топливо снова стало дешевле бензина.
По данным Pricer.lt, в день исследования самый дешевый бензин A95 марки в Вильнюсе был на АЗС Skulas - 1,179 евро, в Каунасе - на АЗС Jozita - 1,190 евро. Самый дорогой бензин был на АЗС Circle K - 1,306 евро.
Самое дешевое дизельное топливо в тот день было на АЗС Jozita - 1,08 евро, а самый дорогой на Circle K - 1,246 евро.
Автомобильный газ также подорожал. Самый дешевый газ был на АЗС Jozitа - 0,50 евро, самый дорогой - на АЗС Viada и Orlen - 0,579 евро.
Портал www.pricer.lt фиксировал цены 18 апреля 2019 г. на АЗС Вильнюса и Каунаса.
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