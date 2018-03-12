Представитель Pepco Александр Чикаидзе сказал, что Паневежис выбрали как город, обладающий огромным потенциалом розничной торговли.
"Мы искали современное помещение и популярный торговый центр, а Babilonas отвечает этим критериям. Мы верим, что это будет отличный старт для расширения", – сказал Чикаидзе.
"Сегодня много говорят о разнице между ценами в Литве и Польше, поэтому открытие магазина Pepco в Паневежисе очень актуально. ТЦ Babilonas ориентируется на практичных и активных покупателей, а наш магазин расширит ассортимент одежды и товаров домашнего обихода в этом ТЦ.
Концепция Pepco ясна – качественные товары по низким ценам. Это значит, что в ТЦ Babilonas ассортимент будет еще разнообразнее", – сказала глава ТЦ Аста Ясилёне.
В новом магазине Pepco будут представлены товары 30 разных групп, включая одежду, нижнее белье, обувь, аксессуары, текстиль и игрушки.
В мариямпольском магазине Pepco наибольшим спросом пользуются детская одежда и товары домашнего обихода. Детские брюки в Pepco можно купить за 2,5-5 евро, женские леггинсы – 4 евро, простыни – по 2,5 евро.
В апреле магазины Pepco откроют в Каунасе и Вильнюсе, в мае – в Утене и Алитусе. До 2020 г. в Литве планируют открыть 50 магазинов Pepco, трудоустроить 400 человек.
Pepco продолжает расширение в Литве: открывается магазин в Паневежисе (2)
Полгода назад в Литве открылся первый магазин...
"Северное сияние" против. Как страны Балтии бросили вызов Макрону (7)
Восемь европейских стран, включая Литву , Латвию и...
Польша рассматривает возможность поставок газа в Литву (86)
Польша не исключает возможности поставок газа в Литву...
Каунасский аэропорт показал новую технику за 350 000 евро (7)
Компания Litcargus представила в Каунасском аэропорту...
TOP новостей
Достаточно было звонка, чтобы убрали рекламу и вернули деньги (1)
Социальная реклама профсоюза полиции об отрицательных...
Исследование показало, почему жители Литвы обманывают друг друга (47)
Многие жители Литвы , предприниматели, а также...
Назвали новые данные эмиграции: какие решения возможны (36)
Масштабы эмиграции из Литвы по-прежнему вызывают...
В администрации мэрий работают 18% родственников (7)
В администрациях мэрий работают около 18% родственников,...
ГНИ напоминает: пришло время декларации доходов
До начала мая жители Литвы могут декларировать доходы...