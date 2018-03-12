Представитель Pepco Александр Чикаидзе сказал, что Паневежис выбрали как город, обладающий огромным потенциалом розничной торговли.

"Мы искали современное помещение и популярный торговый центр, а Babilonas отвечает этим критериям. Мы верим, что это будет отличный старт для расширения", – сказал Чикаидзе.

"Сегодня много говорят о разнице между ценами в Литве и Польше, поэтому открытие магазина Pepco в Паневежисе очень актуально. ТЦ Babilonas ориентируется на практичных и активных покупателей, а наш магазин расширит ассортимент одежды и товаров домашнего обихода в этом ТЦ.

Концепция Pepco ясна – качественные товары по низким ценам. Это значит, что в ТЦ Babilonas ассортимент будет еще разнообразнее", – сказала глава ТЦ Аста Ясилёне.

В новом магазине Pepco будут представлены товары 30 разных групп, включая одежду, нижнее белье, обувь, аксессуары, текстиль и игрушки.

В мариямпольском магазине Pepco наибольшим спросом пользуются детская одежда и товары домашнего обихода. Детские брюки в Pepco можно купить за 2,5-5 евро, женские леггинсы – 4 евро, простыни – по 2,5 евро.

В апреле магазины Pepco откроют в Каунасе и Вильнюсе, в мае – в Утене и Алитусе. До 2020 г. в Литве планируют открыть 50 магазинов Pepco, трудоустроить 400 человек.