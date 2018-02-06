Pepco откроет новый магазин в Каунасе

Это будет третий магазин Pepco в Литве. Его открытие запланировано на середину апреля.
Ассортимент товаров магазинов Pepco - детская одежда, одежда для взрослых, нижнее белье, аксессуары, игрушки, текстиль и товары для дома. Всего товары 30 групп.
В ТЦ Savas откроется магазин площадью 450 кв. м.
В новом магазине появится коллекция весенней одежды и товаров домашнего обихода, поэтому новинки найдут и те, кто уже побывал в магазине этой сети в Мариямполе.
Pepcо открыла первый свой магазин в Литве и странах Балтии в Мариямполе в 2017 г. В 2018 г. сеть планирует интенсивное расширение.
До 2020 г. планируют открыть в Литве 50 магазинов этой сети. Будет создано 400 рабочих мест.
Всего компании Pepco принадлежит сеть из более 1300 магазинов в странах Центральной и Восточной Европы.
Ежемесячно магазины Pepco в Европе посещают более 11 млн. покупателей.
Представляем фотогалерею из мариямпольского магазина этой сети.
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