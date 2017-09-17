Российская авиация нанесла удар по позициям "Сирийских демократических сил", бойцы которых сражаются против "Исламского государства" в Сирии на стороне международной коалиции.
Deir al-Zor, Sirija
© Reuters / Scanpix

Как говорится на сайте Пентагона, инцидент произошел в субботу примерно в 12:30 по Гринвичу близ города Дейр-эз-Зор к востоку от реки Евфрат.

В результате авиаудара несколько бойцов "Сирийских демократических сил" получили ранения.

В районе, подвергшемся атаке российской ударной авиации, находились также военнослужащие многонациональных сил коалиции. Они не пострадали.

"Представители коалиции и специальная линия по предотвращению конфликтов с Россией доступны 24 часа в сутки, - сказал командующий силами международной коалиции в Сирии генерал-лейтенант Пол Э. Фанк. - Мы прилагаем все усилия для предотвращения ненужной эскалации напряженности между сторонами, воюющими против нашего общего врага - ИГИЛа".

Вместе с тем "силы коалиции и их партнеры всегда сохраняют за собой право на самозащиту", говорится в заявлении на сайте Пентагона.

Москва и Дамаск пока не комментировали сообщение коалиционных сил об авиаударе по позициям "Сирийских демократических сил".

Территория близ города Дейр-эз-Зор считается одним из последних оплотов запрещенной в России и других странах джихадистской группировки "Исламское государство". Город в течение двух лет находился в осаде.

Наступление на позиции радикальных исламистов под Дейр-эз-Зором ведут как сирийские правительственные силы при поддержке российской авиации, так и бойцы сирийской оппозиции, поддерживаемые силами международной коалиции.

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