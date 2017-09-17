Как говорится на сайте Пентагона, инцидент произошел в субботу примерно в 12:30 по Гринвичу близ города Дейр-эз-Зор к востоку от реки Евфрат.
В результате авиаудара несколько бойцов "Сирийских демократических сил" получили ранения.
В районе, подвергшемся атаке российской ударной авиации, находились также военнослужащие многонациональных сил коалиции. Они не пострадали.
"Представители коалиции и специальная линия по предотвращению конфликтов с Россией доступны 24 часа в сутки, - сказал командующий силами международной коалиции в Сирии генерал-лейтенант Пол Э. Фанк. - Мы прилагаем все усилия для предотвращения ненужной эскалации напряженности между сторонами, воюющими против нашего общего врага - ИГИЛа".
Вместе с тем "силы коалиции и их партнеры всегда сохраняют за собой право на самозащиту", говорится в заявлении на сайте Пентагона.
Москва и Дамаск пока не комментировали сообщение коалиционных сил об авиаударе по позициям "Сирийских демократических сил".
Территория близ города Дейр-эз-Зор считается одним из последних оплотов запрещенной в России и других странах джихадистской группировки "Исламское государство". Город в течение двух лет находился в осаде.
Наступление на позиции радикальных исламистов под Дейр-эз-Зором ведут как сирийские правительственные силы при поддержке российской авиации, так и бойцы сирийской оппозиции, поддерживаемые силами международной коалиции.
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