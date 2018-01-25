Нериюс Аляксеюнас сказал, что рассказал вице-президенту PayPal Ричарду Нэшу об усилиях Литвы стать региональным центром финансовых технологий.
"Вице-президент PayPal интересовался возможностями инвестирований и сотрудничества, условиями предпринимательской деятельности. Это был прекрасный повод рассказать о том, что Литва становится региональным центром fintech", – сказал Н. Аляксеюнас по телефону BNS из Давоса.
Дипломат сказал, что в Давосе он также встретился с вице-президентом голландской компании электроники Philips Яном-Вильгельмом Шейгрондом.
Н. Аляксеюнас сказал, что не может детализировать планы этих компаний в Литве.
Д. Грибаускайте участвует в проходящем в швейцарском курортном городе Давосе традиционном Всемирном экономическом форуме. Здесь элита политики и бизнеса с нетерпением ждет выступления президента США Дональда Трампа, так как усиливается беспокойство в связи с его склонностью к протекционизму.
Литовский президент в четверг также встретилась с руководством Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN). Литва в этом году ожидает приглашения вступить в ОЭСР. Ассоциированным членом CERN Литва официально стала в начале этого года.
Пострадавшие от ливней литовские фермеры получат 9 млн. евро финансовой помощи ЕС (3)
Еврокомиссия (ЕК) выделила 9,12 млн. евро пострадавшим от...
PayPal рассматривает возможность инвестировать в Литве (1)
Предприятие системы электронных платежей PayPal...
По показателю использования "зеленой" энергии Литва - в лидерах ЕС (4)
По показателю использования "зеленой" энергии Литва в...
Неожиданные перемены: работникам выплатили впечатляющие зарплаты (27)
В декабре минувшего года некоторые компании Литвы...
TOP новостей
Неожиданные перемены: работникам выплатили впечатляющие зарплаты (27)
В декабре минувшего года некоторые компании Литвы...
"А он ведь начинал просто Вовочкой Мулявиным": дочь лидера "Песняров" об отце и малой родине - Новой Вильне (14)
«О папе сказано очень много, но сказано как о мэтре, о...
Можно посмотреть, в каком доме будет жить президент Грибаускайте (186)
В 2019 году президент Литвы Даля Грибаускайте переедет...
Мужчине не хватило денег на лекарства: это дикий капитализм (35)
История мужчины, который не смог купить необходимые...
Работодатели в отрыве от реальности: нужны ли кассиру два высших образования (12)
Почти 48% из тех, кто устроился на работу в литовские...