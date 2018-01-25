Предприятие системы электронных платежей PayPal интересуется возможностями инвестировать в Литве, говорит советник литовского президента Дали Грибаускайте, который в четверг встретился в Давосе с представителями этой компании.
„PayPal“
© Reuters / Scanpix

Нериюс Аляксеюнас сказал, что рассказал вице-президенту PayPal Ричарду Нэшу об усилиях Литвы стать региональным центром финансовых технологий.

"Вице-президент PayPal интересовался возможностями инвестирований и сотрудничества, условиями предпринимательской деятельности. Это был прекрасный повод рассказать о том, что Литва становится региональным центром fintech", – сказал Н. Аляксеюнас по телефону BNS из Давоса.

Дипломат сказал, что в Давосе он также встретился с вице-президентом голландской компании электроники Philips Яном-Вильгельмом Шейгрондом.

Н. Аляксеюнас сказал, что не может детализировать планы этих компаний в Литве.

Д. Грибаускайте участвует в проходящем в швейцарском курортном городе Давосе традиционном Всемирном экономическом форуме. Здесь элита политики и бизнеса с нетерпением ждет выступления президента США Дональда Трампа, так как усиливается беспокойство в связи с его склонностью к протекционизму.

Литовский президент в четверг также встретилась с руководством Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN). Литва в этом году ожидает приглашения вступить в ОЭСР. Ассоциированным членом CERN Литва официально стала в начале этого года.

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