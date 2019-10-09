"Самые солидные цифры, как обычно, демонстрируют крупнейшие аэропорты страны (Вильнюсский аэропорт – BNS), которые по сравнению с рекордным годом, когда был скачок - 2018 годом, пока стабильны и сохраняются неизменными. В таком же темпе мы планируем и завершить этот год", – говорит глава Отдела авиационных услуг компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") Ауримас Стиклюнас.
В трех аэропортах Литвы в этом году состоялось 46,9 тыс. полетов (на 1% больше, чем в прошлом году), перевезено 12,4 тыс. грузов (на 10% больше), сообщила Lietuvos oro uostai.
Самым популярным направлением остается Великобритания, куда летает 20% пассажиров, на втором месте находится Германия с 10%, на третьем – Норвегия с 9%.
За три квартала года больше всего пассажиров перевезли авиакомпании Ryanair (33%), WizzAir (22%) и AirBaltic (9%).
В прошлом году аэропорты Вильнюса, Каунаса и Паланги обслужили 6,3 млн пассажиров и 61 тыс. полетов.
Пассажиропоток в аэропортах Литвы в этом году вырос на 3%
Аэропорты Литвы за девять месяцев этого года...
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