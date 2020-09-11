Пассажиропоток в аэропортах Литвы в августе вырос на 21%

По словам руководителя Отдела авиауслкг компании Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы) Ауримаса Стиклюнаса, рост пассажиропотока в августе обусловлен большим количеством направлений - их в августе было предложено 72. И все же в силу ужесточения условий путешествий пассажиропоток в осенне-зимний период снова должен приостановить свой рост, возможно, вернуться на уровень июля.

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Большую часть пассажиров в августе обслужил Вильнюсский аэропорт - 139 тыс. Каунасский аэропорто обслужил 53 тыс. пассажиров, а аэропорт Паланги - 19 тыс. человек.

В августе во всех трех аэропортах страны состоялось на 16% полетов больше, чем в июле - 3405 полетов, которые составили 59,4% всех полетов в августе 2019 года.