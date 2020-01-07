Пассажиропоток Каунасского аэропорта в 2019 году вырос на 15%

Больше пассажиров – 1,186 млн – было обслужено лишь в 2017 году, когда в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта все самолеты из столицы направлялись в Каунас, сообщил аэропорт.
"2019 год стал абсолютно самым продуктивным за всю историю существования аэропорта. Мы не только добились рекордного количества обслуженных пассажиров, но уже не первый год аэропорт представляют как один из наиболее интенсивно растущих в Европе", – отметил в пресс-релизе директор аэропорта Каролис Матулайтис.
По его словам, одним из важнейших проектов этого года является расширение пассажирского терминала – после завершения реконструкции аэропорт сможет обслуживать около 2 млн пассажиров.
В этом году в Каунасе работают авиакомпании Ryanair, Wizzair, LOT Polish Airlines, Norwegian Air Shuttle.
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