В приложении Яндекс. Такси партнёрами в Литве указываются фирмы Autosteka, Ekipazas, Nordikus, действующая под торговой маркой Pavezek.lt, использующая торговую марку VB taksi фирма MMN, а также портал по прокату автомобилей класса люкс Rent-BMW.lt.

Услуги в Вильнюсе Яндекс. Такси оказывает с 26 июля. Представители компании тогда средствам массовой информации утверждали, что стартуют с 300 автомобилями, и их количество будет увеличиваться. Кроме того, они не исключают возможности, что будущем услуги могут быть предложены жителям Каунаса и Клайпеды.

Департамент государственной безопасности (ДГБ) рекомендует не пользоваться приложением Яндекс. Такси лицам, которые могут потенциально интересовать российские спецслужбы (серверы Yandex находятся в России).

Национальный центр кибербезопасности (НЦК) в свою очередь сообщил, что приложение компании Яндекс. Такси передаёт данные на российские адреса. Центр рекомендует литовским пользователям не устанавливать это приложение.

Представленные в качестве партнёров Яндекс. Такси фирмы Nordikus и Autosteka были созданы менее года назад. По словам руководителя Nordikus Мигле Катинене, фирме известны рекомендации литовских учреждений не пользоваться приложением Яндекс. Такси, но, по крайней мере, сейчас, прекращать сотрудничество Nordikus не намерена.

"Нормально, что мы серьёзно относимся к рекомендациям и призывам правоохранительных органов и других институтов Литвы, ответственных за национальную безопасность, и мы внимательно следим за ситуацией. Но, несмотря на это, мы ещё не получили никаких официальных, проверенных данных о том, что Яндекс. Такси "действует вопреки законам Литвы или праву Европейского союза", а потому для пересмотра соглашения о сотрудничестве или его прекращения нет никакой рациональной основы", - сказала М.Катинене.

Руководитель и акционер действующей более 20 лет фирмы Ekipazas Дмитрий Бондаревский - гражданин России, проживающий в Швеции. Он сказал BNS, что сейчас находится вдали от Литвы и сотрудничество с Yandex. Такси сможет прокомментировать только на следующей неделе.

MMN, созданная в 2013 году, предоставляет услуги такси в Клайпедском регионе. Глава MMN и единственный акционер Михаил Збаражский BNS подтвердил, что его предприятие сотрудничает с Яндекс. Такси, но сказал, что это не связано с планами компании по предоставлению услуг подвозки и жителям Клайпеды.

Руководитель портала по прокату автомобилей Rent-BMW.lt и один из руководителей рекламного агентства GG7 Гарри Сербулис BNS подтвердил, что предлагаемые на портале роскошные автомобили используются как для рекламной кампании Яндекс. Такси, так и для услуг по подвозке.

Однако, по словам Г.Сербулиса, даже по окончании рекламного проекта большинство водителей должны продолжать работать с Яндекс. Такси.