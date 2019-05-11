Приглашением к партнерству заинтересовалось более десяти компаний, сообщила группа.
"Вполне вероятно, что аукционы мощностей, предназначенные для развития проектов в Балтийском море, могут начаться уже в 2021-2022 годах, так что мы хотим подготовиться к ним должным образом и получить опыт, развивая парки морского ветра совместно с выбранным партнером", - сказал для пресс-релиза член правления Lietuvos energija, директор компании по инфраструктуре и развитию Доминикас Тучкус.
Партнерство планируется проводить в жизнь в два этапа - получив опыт в результате участия в проекте развития нового парка ветроустановок в море в качестве малого партнера, впоследствии Lietuvos energija будет участвовать в аукционах по конкретным проектам в Балтийском море.
Lietuvos energija в феврале сообщила, что стратегического партнера намечается отобрать до конца этого года.
Компания намерена до 2030 года нарастить мощности предприятий группы по выработке "зеленой" энергии до 3 гигаватт. Большую часть этих мощностей составит энергия ветра.
Партнерами Lietuvos energija в развитии ветроустановок хотят стать 7 компаний из Европы
Государственная энергетическая группа Lietuvos energija ,...
Самая низкая инфляция среди стран Балтии - в Литве
Цены на потребительские товары и услуги в Балтийских...
Клайпедский контейнерный терминал выплатит 15 млн евро дивидендов (1)
Одна из крупнейших в Клайпедском порту компаний...
Компания ЛЖД готовится к расширению Rail Baltica (1)
Литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai...
В Вильнюсском аэропорту оборудованы рамочные смарт-детекторы для досмотра пассажиров
В Вильнюсском аэропорту начинают действовать рамочные...
TOP новостей
Заместитель генерального комиссара полиции Литвы: выборы проходят спокойно (19)
Выборы президента Литвы и два референдума проходят...
Павильон Литвы удостоился "Золотого льва" на Венецианской биеннале (15)
На 58-ой Венецианской биеннале современного искусства...
Архиепископ Православной церкви Украины: нет другой возможности достигнуть мира, кроме как победить агрессора (106)
Останется ли Украина на том пути, на который её пять лет...
ФОТО, ВИДЕО: из застрявшего в Друскининкай фуникулёра людей спасли через 3 часа Дополнено комментарием директора предприятия (8)
В субботу во второй половине дня в Друскининкай...
В Литве наступил день тишины перед выборами президента и референдумами (25)
В субботу ночью вступил в силу запрет на агитацию на...