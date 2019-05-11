Партнерами Lietuvos energija в развитии ветроустановок хотят стать 7 компаний из Европы

Государственная энергетическая группа Lietuvos energija, которая в феврале начала поиски стратегического партнера по развитию парков ветрогенераторов в море, получила предложения семи европейских лидеров в сфере ветроэнергетики.
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Приглашением к партнерству заинтересовалось более десяти компаний, сообщила группа.

"Вполне вероятно, что аукционы мощностей, предназначенные для развития проектов в Балтийском море, могут начаться уже в 2021-2022 годах, так что мы хотим подготовиться к ним должным образом и получить опыт, развивая парки морского ветра совместно с выбранным партнером", - сказал для пресс-релиза член правления Lietuvos energija, директор компании по инфраструктуре и развитию Доминикас Тучкус.

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Партнерство планируется проводить в жизнь в два этапа - получив опыт в результате участия в проекте развития нового парка ветроустановок в море в качестве малого партнера, впоследствии Lietuvos energija будет участвовать в аукционах по конкретным проектам в Балтийском море.

Lietuvos energija в феврале сообщила, что стратегического партнера намечается отобрать до конца этого года.

Компания намерена до 2030 года нарастить мощности предприятий группы по выработке "зеленой" энергии до 3 гигаватт. Большую часть этих мощностей составит энергия ветра.

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