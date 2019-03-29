Несмотря на это, потребители смогут компенсировать увеличение расходов за счет наблюдения за своими привычками и их изменения. По данным статистики, после введения разумного учета потребление электроэнергии в среднем снижается на 6%.
Такие данные ESO представила на заседании парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию.
Внедрение системы разумного учета электроэнергии - один из самых крупных и дорогостоящих проектов в истории Литвы, однако жители, СМИ, политики и другие заинтересованные группы пока не получают необходимую информацию об этом грандиозном проекте", - сказал председатель комиссии Виргилиюс Подерис.
На данный момент инвестиционный проект внедрения системы разумного учета электроэнергии согласовывают с Комиссией по ценам, однако подробности засекречены решением правления ESO.
ESO до 2023 года планирует закупить и установить всем пользователям около 1,6 млн. разумных счетчиков с дистанционным управлением. По подсчетам компании, стоимость проекта в Литве составит больше 200 млн. евро.
Внедрение разумных счетчиков предусмотрено в плане правительства Литвы по осуществлению стратегии энергетической независимости. В соответствии с этим планом, осуществить проект должны Минэнерго, ESO и Комиссия по ценам.
Пока Литва - одна из последних стран в Евросоюзе, в которой нет разумного учета таких данных.
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