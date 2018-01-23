В парламенте Литвы – новое предложение, касающееся льготного НС на отопление. Депутаты предлагают снизить НДС до 9% и для тех, кто отапливает дома индивидуально - дровами, электричеством и другими способами, т.е. не является пользователей центрального отопления.
© DELFI / Valdas Kopūstas

Консерватор Антанас Матулас предлагает 9% НДС на каменный уголь, торф, дрова, брикеты для топки, природный газ, электроэнергию.

Расширить использование льготного НДС в прошлом году предлагали представители всех партий, однако парламент их предложение отклонил.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис тогда сказал, что льготный НДС социально несправедлив, поскольку им могут пользоваться и состоятельные люди, которые живут в больших роскошных квартирах с центральным отоплением, но не могут воспользоваться жители индивидуальных домов, которые отапливают дома газом, дровами и другим топливом.

В декабре 2017 года парламент Литвы оставил в силе 9% НДС на центральное отопление.

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