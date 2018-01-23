Консерватор Антанас Матулас предлагает 9% НДС на каменный уголь, торф, дрова, брикеты для топки, природный газ, электроэнергию.
Расширить использование льготного НДС в прошлом году предлагали представители всех партий, однако парламент их предложение отклонил.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис тогда сказал, что льготный НДС социально несправедлив, поскольку им могут пользоваться и состоятельные люди, которые живут в больших роскошных квартирах с центральным отоплением, но не могут воспользоваться жители индивидуальных домов, которые отапливают дома газом, дровами и другим топливом.
В декабре 2017 года парламент Литвы оставил в силе 9% НДС на центральное отопление.
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