Консерватор Антанас Матулас предлагает 9% НДС на каменный уголь, торф, дрова, брикеты для топки, природный газ, электроэнергию.

Расширить использование льготного НДС в прошлом году предлагали представители всех партий, однако парламент их предложение отклонил.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис тогда сказал, что льготный НДС социально несправедлив, поскольку им могут пользоваться и состоятельные люди, которые живут в больших роскошных квартирах с центральным отоплением, но не могут воспользоваться жители индивидуальных домов, которые отапливают дома газом, дровами и другим топливом.

В декабре 2017 года парламент Литвы оставил в силе 9% НДС на центральное отопление.