Согласно новым правилам в Литве не будут продавать крепкий алкоголь (крепче 22 градусов) в одноразовых запаянных стаканчиках.

В пластиковой таре больше 0,2 л запретят продажу как ферментированных напитков, так и различных алкогольных коктейлей, если они содержат больше 6% алкоголя. Такой алкоголь можно продавать в стеклянной, керамической, деревянной или жестяной таре.

Третье новшество касается так называемых пивных "сосок". Литровые пластиковые бутылки по-прежнему можно продавать, если в пиве концентрация алкоголя не превышает 6%. Если напиток в другой таре - стеклянной, керамической, деревянной или жестяной, то она может быть и больше.

За соответствующие поправки проголосовали 72 депутата, 1 был против, еще 8 воздержались.

Депутат Паулюс Саударгас в парламенте сказал, что литовских пивоваров это не коснется, поскольку они не используют "соски" для такой продукции. По словам депутата, большую часть "сосок" в Литву привозят из Беларуси.

Поправки к закону вступят в силу с 1 июля 2020 года.