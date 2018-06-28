После принятия реформы, 3% зарплаты работники будут выделять на частное пенсионное накопление. 1,5% от средней зарплаты в стране будет выделяться из госбюджета.

Сейчас в Литве больше 100 000 работников получают меньше минимальной зарплаты. Эти зарплаты могут составлять 1, 10 или 50 евро и больше.

Это значит, что они будут платить в пенсионный фонд 3 цента, 30 центов или 1,5 евро – при таких взносах за все время своей карьеры они заработают лишь минимальную пенсию, не гарантирующую дополнительных доходов.

С другой стороны, средняя зарплата сейчас составляет 808 евро, значит на счет такого человека из бюджета будут платить 12,12 евро за счет других налогоплательщиков – это намного больше, чем взнос самого работника.

Если налоговую систему примут, то зарплаты "на бумаге" увеличат в 1,289 раз, будет больше и средняя зарплата, значит государство будет платить 16–18 евро.

Председатель парламентского комитета по вопросам социальных дел Альгирдас Сисас предложил установить, что взносы работников в пенсионные фонды должны делаться с суммы не меньше минимальной зарплаты.

В таком случае человек хотя бы минимально будет участвовать в накоплении. Кроме того, его личный взнос не будет непропорционально небольшим, по сравнению со взносами из бюджета (за счет других налогоплательщиков).

Представители "Содры" признали, что если реформу примут в том виде, в каком предложено, то на самом деле 100 000 работников будут получать больше из госбюджета, чем платить сами.

Однако представители Центробанка Литвы обратили внимание на то, что если будет принято предложение Сисаса, то человек будет платить в "Содру" больше, чем сам зарабатывает. Они отметили, что было бы справедливее, если бы людям с небольшой зарплатой меньше платили бы из госбюджета.

Выслушав замечания представителей других ведомств, члены комитета решили не одобрять предложение Сисаса, и принять предложенный ранее вариант проекта. Якобы осенью потом его можно будет изменить.

Парламент намерен 28 июня окончательно принять решение по вопросу социальной и пенсионной реформы. После этого законы еще должна подписать президент Литвы Даля Грибаускайте.