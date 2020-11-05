Парламент Литвы упразднил льготный НДС, поэтому подорожают посылки из Китая

За поправку к закону голосовали 76 депутатов, против никто не выступил.

"Сейчас потребители могут импортировать из третьих стран в ЕС товары дешевле 22 евро без уплаты НДС.

Внутри ЕС таких льгот нет, это значит, что конкурентное окружение неблагоприятное, ведь в ЕС потребителям надо платить НДС, независимо от стоимости товаров.

Поэтому предлагается уравнять правила в масштабах всего ЕС, т.. отказаться от льгот на импорт дешевых товаров", – сказано в пояснении к поправкам.

По оценке ЕК из-за действующей льготы ЕС теряет около 1 млрд. евро НДС в год, а из-за злоупотребления действующей льготой - 4 млрд. евро. Между тем анализ компании ESTEP показал, что литовский сектор торговли в прошлом году из-за торговли с третьими странами не получил доходы на сумму 142 млн. евро, из них около 18 млн. – за счет небольших посылок. Это около 1% всего оборота розничной торговли в Литве.

Представитель Rodl & Partner Мантас Малишаускас говорил, что посылки из третьих стран нередко неправильно оценивают или декларируют как подарки. После упразднения льготы мошенничество будет пресечено.

В соответствии с порядком, который действует до 1 июля 2021 года посылки дешевле 22 евро НДС не облагаются, дороже 22, но дешевле 150 евро облагаются 2% налогом, если речь идет о книгах - 9%.

Если товар стоит дороже 150 евро, надо платить не только НДС, но и таможенные пошлины. Кроме того, за некоторые посылки надо платить акциз - если в посылке есть алкоголь или табак.

Новый порядок должен был вступить в силу с 1 января 2021 года, но его вступление в силу отсрочили на 6 месяцев.