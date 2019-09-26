Парламент Литвы разделил услуги такси и подвоза пассажиров

Член Комитета экономики Юргис Разма надеется, что новый порядок внесет ясность в деятельность таксистов и лиц, предоставляющих услугу подвоза.
В тех случаях, если лица предоставляют услугу подвоза за наличные, то парламент не требует от них устанавливать в автомобиле таксометр или кассовый аппарат.
Депутаты также отказались от идеи запретить лицам, предоставляющим услугу подвоза, принимать наличные.
Парламент установил, что на том же автомобиле можно заниматься только одним из видов деятельности - либо предоставлять услуги такси, либо подвоза.
Разрешение на предоставление услуг такси или подвоза будут выдавать только тогда, когда человек зарегистрирует индивидуальную деятельность. У такого водителя стаж вождения должен быть не меньше двух лет. Услуги подвоза не могут предоставлять лица, злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, а также судимые лица, если они не отбыли срок наказания.
Также услугу должен предоставлять владелец авто или человек, который владеет им по договору.
Парламент обязал мэрии на своих сайтах выкладывать информацию о выдаче разрешений на предоставление этих услуг. Также должны предоставлять информацию, если срок действия разрешений истек, остановлен или если человек был лишен разрешения. Парламент предусмотрел случаи, в которых человека могут лишить разрешения на предоставление услуг.
Кроме того, лица, предоставляющие услуги подвоза, после поездки, но не позже, чем через час должны предоставить клиенту электронный документ с информацией о поездке, ее стоимости, именем и фамилией водителя, номером разрешения, датой предоставления услуги, продолжительности поездки и ее расстоянии, места отбытия и прибытия.
Клиенты смогут без проблем отличить такси от машин лиц, предоставляющих услуги подвоза: в машине лица, занимающегося подвозом, на видном месте должен быть размещен знак, свидетельствующий о том, что водитель предоставляет услугу подвоза.
На таких автомобилях не должно быть плафонов и других отличительных знаков такси.
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