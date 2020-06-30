Парламент Литвы передумал: на литовских пляжах в кафе снова появится алкоголь

"Если у пляжного кафе есть фундамент, то оно может торговать алкоголем. Если нет - оно нестационарное, то не может. В последнее время мэр Паланги говорит о том, что мусорные урны на пляжах все равно заполнены тарой из-под алкоголя. В выигрыше остаются торговые сети, а не люди", – сказал депутат Симонас Гентвилас.

Комитет по вопросам здравоохранения не одобрял такие поправки, отмечая, что пьяные люди чаще совершают различные проступки, теряют самоконтроль, получают больше травм, солнечных ударов.

Парламент 30 июня принял поправки: за проголосовали 68 депутатов, против были два, еще два воздержались.

"К сожалению, на пляжах нелегально продают алкоголь, люди также приносят его на пляж с собой, прячут и пьют", – сказал после голосования Паулюс Саударгас, аргументируя позицию за принятие этого закона.

Торговля легкими алкогольными напитками на пляжах будет разрешена только во время курортного сезона. Крепкий алкоголь в таких кафе по-прежнему не будут продавать. Запрет на продажу алкоголя на пляжах вступил в силу в 2020 году, а был принят в 2017 году.