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Парламент Литвы вернул в пляжные кафе легкие алкогольные напитки (до 15 градусов). Они появятся в ассортименте нестационарных кафе с августа.
Парламент Литвы передумал: на литовских пляжах в кафе снова появится алкоголь
© DELFI / Augustė Smailytė

"Если у пляжного кафе есть фундамент, то оно может торговать алкоголем. Если нет - оно нестационарное, то не может. В последнее время мэр Паланги говорит о том, что мусорные урны на пляжах все равно заполнены тарой из-под алкоголя. В выигрыше остаются торговые сети, а не люди", – сказал депутат Симонас Гентвилас.

Комитет по вопросам здравоохранения не одобрял такие поправки, отмечая, что пьяные люди чаще совершают различные проступки, теряют самоконтроль, получают больше травм, солнечных ударов.

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Парламент 30 июня принял поправки: за проголосовали 68 депутатов, против были два, еще два воздержались.

"К сожалению, на пляжах нелегально продают алкоголь, люди также приносят его на пляж с собой, прячут и пьют", – сказал после голосования Паулюс Саударгас, аргументируя позицию за принятие этого закона.

Торговля легкими алкогольными напитками на пляжах будет разрешена только во время курортного сезона. Крепкий алкоголь в таких кафе по-прежнему не будут продавать. Запрет на продажу алкоголя на пляжах вступил в силу в 2020 году, а был принят в 2017 году.

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