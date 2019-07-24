Парк KlasJet пополнился еще двумя "боингами"

"Купив новые самолеты, мы хотим привлечь больше клиентов с разных рынков. Новые самолеты начинают летать в условиях исключительно высокого спроса – у нас уже есть много запросов и даже несколько запланированных полетов", – сказал для пресс-релиза гендиректор KlasJet Юстинас Булка.
Оба самолета подержанные и обновленные, у кого и за сколько они приобретены, группа не сообщает, сказал BNS директор по корпоративным делам Avia Solutions Group Гедрюс Карсокас.
Салон бизнес-класса одного из приобретенных самолетов может трансформироваться из 68-местного в 104-местный, другой самолет эконом-класса, на 148 мест, после летнего сезона он будет переоборудован в самолет бизнес-класса на 58 мест.
В парке действующей с лета 2014 года компании KlasJet сейчас 7 самолетов – помимо двух новых, еще три самолета Boeing 737-500 и два Bombardier.
У Avia Solutions Group 42 дочерних предприятия по всему миру.
Финская Metso учреждает центр услуг в Вильнюсе
Финская компания по производству промышленных машин...
Информация актуальная для пользователей газовых баллонов: какие действия запрещены
Государственная служба регулирования энергетики...
Территории в столице Литвы присматривают роботы и дроны (4)
Такого еще не было: на склонах Западной объездной...
Ирландская Maas Aviation создаст в Литве 60 рабочих мест (1)
Ирландская компания по покраске самолетов Maas Aviation...
TOP новостей
Время новых налогов: владельцы автомобилей и недвижимости могут начать подсчеты (27)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 23 июля...
Территории в столице Литвы присматривают роботы и дроны (4)
Такого еще не было: на склонах Западной объездной...
Водители в Литве ругают круговые перекрестки, однако проблема кроется в несоблюдении правил (1)
Круговые перекрестки помогают избежать простоя у...
Приключения 80-летних бабушек в Паланге: не обошли и боксерскую грушу (8)
Если вы думаете, что отдых в Паланге по душе только...
"Слуги" берут власть в Украине. Зеленский получает большинство (7)
Досрочные парламентские выборы в Украине, которые...