Парк KlasJet пополнился еще двумя "боингами"

"Купив новые самолеты, мы хотим привлечь больше клиентов с разных рынков. Новые самолеты начинают летать в условиях исключительно высокого спроса – у нас уже есть много запросов и даже несколько запланированных полетов", – сказал для пресс-релиза гендиректор KlasJet Юстинас Булка.

Оба самолета подержанные и обновленные, у кого и за сколько они приобретены, группа не сообщает, сказал BNS директор по корпоративным делам Avia Solutions Group Гедрюс Карсокас.

Салон бизнес-класса одного из приобретенных самолетов может трансформироваться из 68-местного в 104-местный, другой самолет эконом-класса, на 148 мест, после летнего сезона он будет переоборудован в самолет бизнес-класса на 58 мест.

В парке действующей с лета 2014 года компании KlasJet сейчас 7 самолетов – помимо двух новых, еще три самолета Boeing 737-500 и два Bombardier.

У Avia Solutions Group 42 дочерних предприятия по всему миру.