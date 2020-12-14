Напомним, что на заседании 13 декабря правительство Литвы решило с 16 декабря ввести запрет на оказание услуг, где требуется контакт с клиентом, а значит, закроются парикмахерские и салоны красоты. Вопрос мер помощи этому сектору будет решаться 16 декабря.
Мачюлене 14 декабря сказала Delfi, что все работники это сферы понимают - ситуация не радует.
"Мы понимаем, что ситуация неважная. Не хотим высказывать недовольство в связи с закрытием, но в будущем мы хотели бы, чтобы этот вопрос хотя бы согласовывался, предупреждали о закрытии. Тогда мы сможем отрегулировать потоки, примирить клиентов с мыслью, что карантин действует для всех", – сказала она.
"Я понимаю, что произошла смена власти. Был хаос – и уровень заболеваемости никому не давал расслабиться. Но мы тоже должны работать и зарабатывать, выживать. Что будет дальше - неясно", – заметила Мачюлене.
Она и сама сегодня работает, принимает клиентов.
"Мы работаем сегодня и завтра, а потом - никто ничего не знает, не известно, что будет, когда мы вернемся на работу. Раньше я могла принять 10, сейчас только 5 клиентов. После каждого - дезинфекция, открываем окна, соблюдаем расстояние", – сказала Мачюлене.
Она сказала, что у нее было запланировано 30 клиентов, а сейчас она сможет принять только 15.
"Другие либо где-то в другом месте постригутся, либо вообще не успеют. Однозначно, все не успеют", – заметила парикмахер.
Мачюене надеялась, что правительство не будет медлить с вопросом помощи этому сектору.
"Пакет помощи нужен в кратчайшие сроки, ведь люди после 15 декабря остаются без работы. Вероятно, помощь получат только после Нового года. Наверное, никому не надо объяснять, что нас ждет – не у всех есть сбережения. Женщины этого сектора - главные кормильцы в семьях. Сейчас очень большой риск. Дай Бог, чтобы мы быстро получили помощь", – сказала Delfi Мачюлене.
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