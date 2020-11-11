Несмотря на то, что после того, как БелАЭС начала производство электроэнергии Литва расторгла с Беларусью договор о торговле электричеством, белорусская электроэнергия может поступать на литовский рынок. По словам специалистов, мыс вязаны проводами и по законам физики, электричество поступало и будет поступать туда, где есть дефицит, значит – в Литву. Что делать - об этом говорили на "Литовском политическом форуме" 9 ноября подписант Альбинас Янушка, европарламентарий Андрюс Кубилюс, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас и вице-министр иностранных дел Альбинас Зананавичюс.

По словам Янушки, сейчас по кольцу БРЭЛЛ электроэнергия приходит в Литву из Латвии.

"По сути сейчас ситуация очевидная. Мы видим корреляцию, вчера, позавчера в Литву шел поток в 300 МВт, но мы платим за 900 МВт. В том смысле, коммерческий поток 900, появляется такая разница. Эти 500-600 МВт в яме - из Осровца", – сказал он.

Министр энергетики Вайчюнас предложил не путать физический и коммерческий потоки и заверил, что мы не покупаем и не используем белорусское электричество ни напрямую, ни опосредованно.

"коммерческие потоки идут и сегодня, они успешно идут из Беларуси в Литву, поскольку, к сожалению, мы находимся в единой системе IPS/UPS, системе БРЭЛЛ вместе с Россией и Беларусью. Это факт. Антиостровецкий закон осуществлен в полном объеме. Вопрос прямого попадания точно не стоит, поток (коммерческий) обнулили в течение 32 минут с начала производства", – сказал Вайчюнас.

"Торговля с Россией и Беларусью до сих пор проходила через литовско-белорусский "срез". Электроэнергией торгуют на бирже. После запуска Островца этот "срез" обнулили, торговли нет, ее перенесли на латвийско-российскую границу, где торгуют российской электроэнергией. Самое главное, что коммерческий и обычный поток живут разной жизнью", – продолжил министр.

Янушка не согласился с министром и сказал, что упомянутые им данные - не выдумка, они официальные, их предоставил оператор Litgrid.

Мисюнас сказал, что нет смысла говорить физических потоках, поскольку там электричество всегда идет туда, где его не хватает. Надо говорить о коммерческих потоках. "Да, это может произойти, ведь российской электроэнергией, российская - это условное название, ведь в этой смеси может быть и электроэнергия из Островца, будут торговать на внутреннем рынке стран Балтии. Мало того, скорее всего, часть этого электричества попадет и в Польшу. На рынке его будут продавать, и я думаю, платить за него будут реальные деньги", - сказал он

Янушка сказал, что подготовленная Litgrid новая методика противоречит антиостровецкому закону и узаконит нынешнюю незаконную ситуацию. Министр уверяет, что закон выполняют, белорусское электричество в Литву не впускают.

МОД также критически оценил новый порядок. По словам Зананавичюса, эта методика не обеспечивает выполнение антиостровецкого закона, зато в будущем может создать проблему с синхронизацией с западными системами.

"Мы должны признать факт, что не существует никакой новой официально действующей системы, сегодня действует методика 2018 г. МИД всегда так считал, что методика действует, ока ее не изменят или пока из нее не выйдут Эстония или Латвия. <...> По нашему мнению, в этой методике есть две проблемы<..>. Огромная проблема - она не гарантирует осуществление антиостровецкого закона. Вторая - в принципе она ведет к росту торговли с третьими странами. В долгосрочной перспективе это будет мешать всему процессу синхронизации", – сказал Зананавичюс.

Кубилюс считает, что первым шагом сейчас должна быть беседа с Латвией и поиск дальнейших совместных решений.

"Сегодня самое время исправлять ошибки. А они допущены в переговорах с латышами. Надо объяснить гражданам Латвии, как мы оцениваем определенные действия которые сегодня что год назад латыши решили менять методику и сказали, что им надо закупать электричество в России, до этого все закупалось через Литву у Калининграда через соединение с Беларусью. <....> У меня есть данные из Латвии за прошлый год, там видно, что электричество из России им как бы и не нужно. <...> Единственный явно дефицитный рынок здесь - Литва.<...> Возникает вопрос, почему латыши решили позаботиться о Литве. Это не совсем честные действия, надо ясно сказать об этом.<...> Надо говорить с латышами на ясном политическом языке, братья-латыши, вам российское электричество не нужно, если хотите делать бизнес на литовском рынке, то такой бизнес неприличный, он может привести к тому, что отношения надолго испортятся, поэтому надо договариваться и принимать другие решения. Я бы так действовал", – сказал Кубилюс.