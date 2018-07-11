Старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что такой сценарий был бы подарком для Литвы. А вот старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас указал на парадокс - почему Литва получит из бюджета меньше средств, чем могла бы.

"Литва в следующей финансовой перспективе получит меньше не потому, что богата, а потому, что она - дешевая страна", – сказал он.

По данным Еврокомиссии, в 2016 г. в бюджет ЕС больше всего заплатили Германия (21 млрд. евро), Франция (21 млрд. евро), Италия (15 млрд. евро). Больше всего денег получили Испания (12 млрд. евро), Италия (12 млрд. евро), Франция (11 млрд. евро).

Литва в 2016 году внесла в общий бюджет 0,33 млрд. евро, а получила 1,48 млрд. евро.

Если оценить баланс каждой страны, то самый крупный донор - Германия. В 2016 году она получила из бюджета на 11 млрд. евро меньше, чем заплатила. За ней идет Франция (-9 млрд. евро) и Великобритания (-6 млрд. евро).

Больше всего средств получила Польша (+7 млрд. евро), Румыния (+6 млрд. евро), Греция (+4 млрд. евро). Баланс Литвы был +1,14 млрд. евро.

В проекте бюджета ЕС на 2021–2027 гг выплаты Литве уменьшатся примерно на 1/4. Пресс-секретарь представительства ЕК в Литве Агне Казлаускайте сказала DELFI, что пока сложно говорить о выплатах для конкретной страны, поскольку пока называют так называемые конверты средств по отдельным политическим данным, но страны ЕС будут получать средства по разным программам.

"Например, Erasmus+, Horizontas, Life“ и т.д. Полученные по этим программам суммы будут зависеть от конкурентоспособности проектов, поскольку проводятся конкурсы", – сказала она.

Мачюлис подчеркнул, что в 2021–2027 гг. Литва все равно получит из бюджета больше, чем внесет.

"Говорить о более далеком будущем можно, но, думаю, что невелика вероятность того, что ВВП Литвы на одного жителя достигнет 100% среднего по ЕС в ближайшие 10 лет и Литва уже станет не получателем помощи, а донором, поддерживающим более слабые страны", – сказал он.

Комментируя данные ЕК о балансе разных стран, Мачюлис отметил, что надо брать не только общие цифры, но и сравнивать их с ВВП.

"Чтобы Литва из получателя помощи стала донором должен увеличится ВВП на одного жителя и стать не менее 100%среднего в ЕС", – заметил он.

По словам Мачюлиса, такой сценарий был бы подарком для Литвы.

"Хотелось бы верить, что через 10 лет мы сможем достичь такого уровня развития, но это маловероятно.

Немногие новые страны ЕС смогли показать такое чудо. Даже Словения, Словакия, Чехия - те страны, которые привлекают много прямых зарубежных инвестиций в промышленность, дающую высокий ВВП и производят много автомобилей. К примеру, по количеству производимых авто на 1000 жителей Словакия практически лидер в мире. Но ее ВВП на одного жителя все равно составляет 90% среднего в ЕС", – сказал Мачюлис.

Он прибавил, что путь до самых прогрессивных стран очень сложный и одним привлечением зарубежных инвестиций этого не добиться.

"Нужна качественная система образования, подходящее инновационное окружение, сотрудничество между учреждениями и бизнесом. Тут мы еще слабы. Дальнейшая конвергенция, приближение к средним данным по ЕС, будет очень медленным. Это значит, что помощь понемногу будет уменьшаться, но еще не будет того радостного дня, когда будем жить без помощи ЕС", – сказал экономист.

По словам Мачюлиса, риском надо считать не снижение помощи, а то, что страна неспособна развиться на столько, чтобы обойтись без нее.

"Есть много стран ЕС, которые на протяжении десятилетий совсем не приблизились к средним данным по ЕС. Это Португалия, Греция – там прогресс остановился на 80%. Это самый большой риск и страх, а не то, что не получим помощи на прокладку дорог и что-то другое", – сказал он.

Маурицас недавно в Facebook отметил, что в следующей финансовой перспективе Литва получит меньше средств не потому, что она богатая, а потому, что она дешевая.

"Фокус в том, что страны с ВВП больше 75% среднего по ЕС получают меньше структурной помощи, но считается не номинальный ВВП (в Литве он всего 49% среднего по ЕС), а паритет покупательной способности, т.е. учитывают разницу в ценах.

Поскольку статистически цены в Литве самые низкие в еврозоне, наш ВВП вырастает с 49% до 78% и превышает 75%. Наши 700 евро "на руки" статистически превышают 1100 евро и больше 917 в Греции и 733 евро в Латвии.

Поэтому несмотря на то, что наши зарплаты самые низкие в еврозоне – мы получим меньше помощи, чем страны с более высокими зарплатами, поскольку Литва "дешевая", – сказал экономист.

Маурицас отметил, что больший парадокс это то, что ВВП считают по регионам, а уровень цен – по стране в целом. Поэтому более бедные регионы богатых стран получат больше помощи, чем Литва.

"К примеру, Сицилия, Андалузия, где зарплата в два раза выше, чем в Литве", – сказал он.

А самый большой парадокс, по словам экономиста - то, что Литва дешевая по сути потому, что здесь дешевые услуги государственного сектора (особенно здравоохранения и обучения).

"К примеру, товары в Литве всего на 10% дешевле, чем в Греции, услуги частного сектора – на 28%, а госсектора – на 33%. И еще один парадокс - цены сравнивают, предполагая, что потребительская корзина жителей всех стран одинаковая, поэтому, несмотря на то, что в Литве на дешевые услуги житель тратит 36% всех доходов, при подсчете это выливается в 50%, т.е. в средние данные по ЕС, поэтому общий уровень цен искусственно снижается. Если сравнивать с корзиной литовских покупателей, то уровень цен в Литве составлял бы не 63%, а 70% средних по ЕС, тогда помощь Литве не снизили бы", – подытожил Маурицас.