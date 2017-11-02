Сименас окончил 5-ю городскую школу и уехал учиться в Великобританию. Сначала он учился на политологии, затем получил степень магистра социального и глобального права.

Через 4 года он вернулся в Вильнюс по программе "Твори для Литвы". Он год проработал в разных министерствах, сегодня гордится тем, что участвовал в создании системы депозита за одноразовую тару. Второй год Сименас работал в региональной программе в Паневежисе, а потом решил обосноваться в этом городе.

"Я иначе отношусь к Паневежису. Я не вижу здесь секод-хэнды, я вижу Kavos dėžutė – кафе, созданное гражданкой Литвы и ее мужем - французом. Их бизнес успешный. Я вижу Kavalierius – это кафе, созданное молодым паневежцем, вернувшимся из-за границы, где предлагают самый вкусный кофе из всех, какой я пробовал. Я вижу Maestro Coffee, основанное в 2013 г. победителем чемпионата барменов, который спустя 8 лет, проведенных в эмиграции, вернулся в Литву. Он планирует открыть еще два кафе и видит здесь нишу.

Я вижу открытый недавно Barber shop, которому не под силу вместить всех желающих. Я никогда не думал, что такое будет", – сказал Сименас.

Он указал, что в Паневежисе сильна промышленность. "У нас был совершенно неконкурентоспособный на мировом рынке Ekranаs, производивший кинескопы, которые никому не были нужны, поэтому он обанкротился. Сейчас Паневежис переживает золотой век промышленности", – считает собеседник.

Он рассказал, что в городе работает Schmitz Cargobull с мировым именем, а также производители компонентов для автомобилей, современные металлообрабатывающие предприятия, в их числе – сертифицированные производители компонентов для Rolls-Royce и MAN. В Паневежисе развита пластмассовая индустрия, работают производители упаковок, мебельные предприятия.

"Я вижу привлекательное для зарубежных инвесторов место, здесь действует немало норвежских компаний - 16-18 компаний норвежского капитала, которые принесли иную культуру бизнеса", – рассказал Сименас.

Все это, по его словам, - позитивные моменты, благодаря которым город предстает в ином свете. Сименас считает, что проблема города в то, что он не умеет сообщить об этом.

"В наших промышленных компаниях инженеры-проектировщики, люди, работающие с программным обеспечением AutoCAD и др., проектировщики, которые могут проектировать разные детали, зарабатывают больше, чем в Вильнюсе и Каунасе. Их базовая зарплата – 1500 евро "на руки", но если у них есть опыт и способности зарплата быстро увеличивается до 2000-2500 евро "на руки". Проектировщиков здесь очень не хватает", – сказал собеседник.

Сименас сказал, что в городе есть работа, не хватает работников. И работа качественная, с хорошими зарплатами.

Другой пример – сварщики. Зарплата простого рабочего - 500 евро "на руки", хорошего специалиста - 1000, 1500 и больше.

Средняя зарплата в Паневежском регионе составляет 710 евро "на бумаге". Сименас напомнил, что жизнь в Паневежисе дешевле, чем в крупных городах – аренда жилья и его стоимость в 2-2,5 раза дешевле, чем в Вильнюсе, услуги дешевле, сам город небольшой.

Сименас живет в Паневежисе третий год. Он ценит его за компактность, самобытную культуру, 4 театра, честных и искренних людей. На современной арене для велотрека здесь тренируются спортсмены из Финляндии, Эстонии, Польши, Италии и др. стран. Паневежис привлекателен для семей с детьми, которые хотят спокойной и качественной жизни.

Сименас связывает прогресс Паневежиса с роботикой, которая трансформирует работу бизнеса. Это связано и с Паневежским институтом Каунасского технологического университета. Это единственный в Литве факультет, в котором есть лаборатория промышленных роботов. Вскоре в Паневежис приедут эксперты по роботике из Дании и Финляндии.

"Многие об этом не знают, и думают, что это мертвый город. Эмиграция – одними нашими усилиями не решится. Людей становится меньше повсюду, даже в таких развитых странах как Швеция, Норвегия, Финляндия центрами притяжения становятся большие города, это неизбежно. Согласно подсчетам, из Паневежиса больше уезжают в Вильнюс и Каунас, чем за границу.

Проблема есть, но я вижу простое решение. Или у нас есть люди и мы взращиваем сильный город, или мы ищем направление, взращиваем город, и так привлекаем людей. Думаю, второй сценарий реальнее (...)", – сказал Сименас.