Паневежис первым в этом году включает отопление

В течение трех дней включат отопление во всех бюджетных учреждениях, компаниях, жилых домах, которые получили акты о готовности к отопительному сезону.

За начало отопительного сезона высказались 80% школ и детских садов мэрии.

Мэрия напоминает: жители многоквартирных домов могут подключать отопление на свое усмотрение. Если жители хотят, чтобы отопление включили позже, то надо получить подписи более 50% жителей дома.

Кроме того, теплоузлы большинства многоквартирных домов модернизированы, поэтому отопление отключается, если воздух прогревается до 10 градусов и больше.

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал BNS, что в многоквартирных домах отопление еще не включают, а учебные заведения и больницы могут начинать сезон на свое усмотрение.

Представители Каунасской, Клайпедской и Шяуляйской мэрии сказали BNS 23 сентября, что пока не планируют начинать отопительный сезон. В прошлом году отопление в детских садах и школах, а также больницах Вильнюса включили в конце сентября, а в большинстве городов отопительный сезон начался с начала октября.

Отопление в Литве включают, когда трое суток подряд среднесуточная температура составляет ниже 10 градусов. В ночь на понедельник в некоторых районах были зафиксированы первые заморозки.