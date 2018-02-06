По словам мэра Ритиса Рачкаускаса, цель мэрии - побуждать открывателей, поощрять сотрудничество между бизнесом и наукой, связывая создание и использование роботов в различных отраслях экономики, создавая благоприятную среду для инвестиций.

"Мы хотим интегрировать роботику на всех уровнях воспитания, поэтому намерены улучшать условия карьеры, профессионального ориентира для детсадовцев, школьников и студентов, а также побуждать сотрудничество между наукой и бизнесом, развитие бизнеса, привлечение инвестиций", - сказал мэр.

Мэрия уже сделала первые шаги. Специализация роботики Паневежского региона уже представлена МВД. Интерес детей к мехатронике и роботике пробуждают в учебных заведениях - уроки роботики посещают 150 воспитанников 14 детских садов и 90 школьников.