По словам мэра Ритиса Рачкаускаса, цель мэрии - побуждать открывателей, поощрять сотрудничество между бизнесом и наукой, связывая создание и использование роботов в различных отраслях экономики, создавая благоприятную среду для инвестиций.
"Мы хотим интегрировать роботику на всех уровнях воспитания, поэтому намерены улучшать условия карьеры, профессионального ориентира для детсадовцев, школьников и студентов, а также побуждать сотрудничество между наукой и бизнесом, развитие бизнеса, привлечение инвестиций", - сказал мэр.
Мэрия уже сделала первые шаги. Специализация роботики Паневежского региона уже представлена МВД. Интерес детей к мехатронике и роботике пробуждают в учебных заведениях - уроки роботики посещают 150 воспитанников 14 детских садов и 90 школьников.
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