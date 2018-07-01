"Когда жарко и солнечно, отдыхающие все время проводят на пляже и только вечером выходят в город. Только тогда появляются покупатели. А в такие дни, как сегодня, они все время проводят в городе", – рассказала одна из местных торговок.

"Сезон еще не начался и иностранцев мало. Теплый конец весны и начало лета обнадежили, но последние две недели такие, как в прошлом году", – жаловалась девушка, торгующая янтарем и прибавила, что торговцы рады появлению иностранцев.

"Их меньше, чем в прошлом году, но чаще всего покупают туристы из России. Да, они больше других интересуются янтарем, спрашивают обо всем и не жалеют денег. В этом сезоне много немцев, раньше их столько не было. Конечно, есть и соседи: эстонцы, латыши, поляки", – рассказала девушка.

На вопрос, может, литовцев пугают цены, она ответила, что цены уже несколько лет не меняются и удивлять не должны. За 1 евро можно купить мешочек мелкого янтаря. Средняя цена изделий – от 20 до 60 евро. Ну, а браслет может стоить 80-115 евро.

Чуть дальше размещаются торговцы одеждой и обувью, косметикой, игрушками и сувенирами. Многие торговцы здесь сказали, что большое число отдыхающих еще не означает, что ждет хорошая прибыль – отдыхающие тратят больше, когда приезжают надолго.

"Сувениры, такие как тарелки, чашки, ракушки, в основном покупают иностранцы, чаще всего россияне. А их в этом сезоне очень мало. Не знаю, может у них еще не началось время отпусков и поэтому они не едут в Палангу. А вот литовцев больше интересуют рюмки со смешными надписями, брелоки и другой недорогой мелочью", – рассказала торговка сувенирами.

Большому числу покупателей рады торговцы сухофруктами.

"Это топ этого года. Покупают и иностранцы, а литовцы чаще всего берут ананасы, папайю, манго, покупают также кокосы, имбирь без сахара", – рассказала торговка. Сухофрукты продают по 4 евро за 100 г.