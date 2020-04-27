Палангские предприниматели придумали как обойти запрет на предоставление услуг

На сайте PrieJūros.lt можно найти рубрику, посвященную аренде во время карантина, а там – несколько предложений в Паланге.

Все варианты предлагает дом отдыха Baurė. Компании Fabrikas LT Римантаса Висоцкаса принадлежат несколько домиков, коттеджи и вилла. Во время карантина плата за домики составляет 20 евро в сутки, а за коттеджи и виллу 40 евро в сутки.

Указано, что в карантин можно арендовать жилье не меньше чем на 14 дней, кроме того, предлагают скидки.

Висоцкис сказал Delfi, что его деятельность не нарушает правила введенные муниципалитетом, поскольку аренду на 14 дней уже можно регистрировать в Центре регистра.

"Это минимальный срок долгосрочной аренды, поэтому такая деятельность легальная. Кроме того, срок карантина 14 дней, хорош тем, что не растет миграция", – сказал он. Висоцкис сказал, что такие предложения делают многие предприниматели на курорте.

"Люди из Вильнюса и Каунаса приезжают на время карантина. Они здоровые, прошли самоизоляцию, сидеть в квартирах не хотят. Правда, клиентов немного, живут сейчас три семьи", – сказал он.

По данным Delfi, во время карантина лишь один литовский курорт - Неринга - не запретил сдавать жилье в аренду. Муниципалитет Неринги объяснил это тем, что из-за платы за въезд и сложной системы сообщения на курорт и без того едет меньше людей, чем обычно. Кроме того, большая часть въезжающих - это те, у кого на курорте есть недвижимость или их друзья. Сами гостиницы курорта не работают.

Представитель Друскининкайской мэрии Вайва Жагунене сказала, что на курорте запрещено сдавать жилье отдыхающим. За время действия запрета нарушений зафиксировано не было.

В Паланге до 24 апреля были установлены 4 нарушения запрета, информировала представитель мэрии Инга Шилейкене. Все нарушения были допущены физическими лицами. Люди получили минимальные штрафы - 125 евро.