Много говорить об это не стоит, все видели, каким было это лето, – говорят жители Паланги.

Председатель палангской организации Svetingas šeimininkas Ирена Шванене сказала, что прибыль всех, кто предоставляет услуги проживания в Паланге, этим летом была похожей.

"Что тут говорить, все мы видели, какой была погода. А погода - важнейший фактор, привлекающий отдыхающих. Этим летом лишь в течение двух недель их число было больше, а так люди приезжали только на выходные или вообще не оставались ночевать, было много пустых комнат. Но меня это не удивляет, за много лет, мы видели всякое. Были и взлеты, и падения, это неизбежно", – сказала Шванене.

По ее словам, число отдыхающих снижается и из-за высоких цен. По ее словам, цены растут как на дрожжах.

"И заработанные евро много прибыли не приносят. Зарабатываешь, но при таких ценах, надо считать, чтобы на все хватило. Деньги быстро кончаются", – заметила она.

На вопрос, точно ли по окончании лета не осталось отдыхающих, Шванене подтвердила этот факт. "Ну как людям продлевать отпуск, если он обычно заканчивается вместе с летом. Детям надо готовиться в школу, значит и родители должны возвращаться домой. А люди старшего возраста тоже надолго не остаются. И сейчас, вот, нет ни одного человека. Конечно, если в какие-то выходные еще будет хорошая погода, может, люди приедут, но для тех, кто сдает квартиры, это уже ничего не значит. Что с тех 25 евро за комнату. Вот, если бы выходные выдались хорошими и заняли все комнаты, тогда бы это дало существенный результат, а так - ничего. Только дополнительные хлопоты - уборка", – рассказала Шванене.

"Я всем повторяю, надо радоваться тому, что есть. Предложение, как мы видим, в Паланге растет. Строят новые дома, коттеджи, а спрос-то не растет. У отдыхающих есть возможность выбирать из множества вариантов", – заметила собеседница.

По ее словам, какими в этом году были отдыхающие, она ответила: "У людей озабоченные лица. Но наверное можно понять людей, они постоянно думают о быте, он давит. У нас люди вообще невеселые. А вот приезжие из других стран, например, Италии - другие, они веселы, всегда с улыбкой.

Бывают такие отдыхающие, с которыми искренне беседуем. Они признают, что понимают, какая нелегкая доля у палангцев, общаешься с разными людьми, надо удовлетворять их потребности, всем угодить. А люди бывают разные, есть такие, которым тяжело угодить, с другими общаться легко", – рассказала Шванене.

"Часто люди концентрируются на негативе и видят только плохое. Но ведь это не так. В Паланге хорошо отдыхать. Есть, где погулять, красивая природа. А если ты ворчун, то все будет плохо – не такая погода. Нужно задуматься, ведь у нас безопасно, это очень важно, когда в мире происходят страшные вещи. У нас отдыхающих принимают с распростертыми объятьями, их ждут", – сказала Ирена.

Председатель правления Palangos rūpestėlis Аделина Сабаляускайте сказала, что плохая погода определяет потоки отдыхающих. "Если лето погода плохая, автоматически людей будет меньше. Так обычно бывает. Поэтому результат не радует", – заметила она.

По ее словам, этим летом люди чаще всего приезжали на один день. Если задерживались, то на 2-3 дня, не больше.

"А что делать в Паланге в плохую погоду? Если люди не могут пойти к морю, им нечем заняться. Раньше были аттракционы, их не осталось, конечно, все еще ощущается нехватка бассейна, не хватает и мероприятий. Когда в Паланге проходили гонки, была хорошая погода, съехались отдыхающие, заполненность была 100-процентной", – рассказала Сабаляускайте.

По ее словам, в прошлом году жара стояла всего 7 дней, а в этом - всего 9 дней, когда можно было по-летнему одеться.

"Так представьте, если за 3 месяца бывает столько теплых дней, что ждет предпринимателей. Если когда-то летом мы работали 45 дней, то тут осталось лишь несколько. Если и третье лето подряд будет таким же, не знаю, что всех ждет. Будет плохо", – сказала собеседница.