Согласно данным Департамента статистики, в 2018 году в Литву иностранцы приезжали 2,8 млн. раз. Они оставили в Литве 944,5 млн. евро. В 2018 г. в Литве побывали 443 000 белорусов и – 286 200 россиян. Однако в этом году этих туристов не ожидается.

Валайтене сказала Delfi, что предприниматели все свои надежды связывают с литовцами и жителями соседних стран.

По ее данным, 80% туристов в Паланге - литовцы. Валайтене считает, что в этом году литовцы чаще будут отдыхать в своей стране. Но предпринимателей огорчает, что не будет туристов с востока.

"Они оставляли у нас немало денег. Но ничего не поделаешь, мы за время карантина с этой мыслью свыклись. Мы понимаем, что гостей не будет или будет немного. Предприниматели готовились к этому", – сказала Валайтене.

Она заметила, что туристов из России и Беларуси было немного, но они тратили много денег. "Во-первых, они приезжали на более длительный срокų. Они любят ходить в кафе и рестораны. Они ходят в магазины, дамы посещают СПА. Это те клиенты, которые приезжают на отдых", – прибавила специалист.

Директор Палангского центра информации для туристов Раса Кмитене сказала, что туристы из России и Беларуси составляли большую часть их гостей. Они с удовольствием покупают платные экскурсии, путешествуют.

"Сейчас они спрашивают у нас, когда смогут приехать. Но это от нас не зависит", - заметила Кмитене.

Валайтене заметила, что литовцы - тяжелые клиенты, они планируют поездку в последний момент, а не заранее. "Карантин это не изменил. Люди бронируют жилье только за неделю. На будущее бронируют единицы. Они спрашивают, интересуются, но не бронируют – люди следят за предложением. Жаль, гостиницы без иностранцев и при этом не могут прогнозировать поток, доходы. Жаль, но этого сезона мы лишаемся", – сказала Валайтене.