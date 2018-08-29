В последние дни уходящего лета на ул. Й.Басанавичюса можно повстречать пожилых людей, как одиноких, так и их группы, они не спеша выбирают сувениры и наслаждаются приятной погодой.

В Паланге около 20 градусов тепла, поэтому пожилым людям такая температура больше по душе, чем зной.

"Мы приехали из Каунаса, мы ждали, когда спадет жара. В жару невозможно отдыхать. Было ужасно жарко, мы сидели дома. Поскольку мы пенсионеры, планировали отдыха на более позднее время, спешить-то никуда не надо.

В жару ничего не хочется, а сейчас можно и по городу гулять, и на море сходить, и мороженое с подругами съесть. Ну и жилье дешевле. За квартиру неподалеку мы заплатили всего 200 евро, а там – все удобства. Живем и отдыхаем", – рассказали подруги Милда, Рома и Пальмира, приехавшие в Палангу на неделю.

Бируте Навицкайте, которая уже 10 лет продает в Паланге рыбу, рассказала, что в этом году прибыль была хорошей. В последнее время, по ее словам, покупателей стало меньше, но она знает, что в это время на курорт приезжают люди, которые не любят жару.

"Лето было особое, но потребности покупателей те же. Только людей было больше. Все в этом году заработали. Если для кого-то лето было плохим, значит, что-то не так с самим предпринимателем. Цены не повышали", – сказала она.

Торговщица мороженым Эмилия заметила, что отдыхающие с детьми покидают курорт, им на смену приезжают те, кто любит Палангу в конце лета-начале осени.

"Сейчас все больше людей старшего возраста, включая иностранцев. Выбор мороженого прежний. И литовцы и иностранцы чаще всего берут ванильное", – рассказала Эмилия.

Рамуне и Витаутас в Паланге продают сувениры. Они рады хорошей прибыли - в 4 раза больше обычной.

"Берут все. Даже странно иногда. Кажется, что такие мелочи как магниты, карандаши или маленькие блюдца, а их сметают. Когда люди расслабляются, у них хорошее настроение, хочется и домочадцев порадовать", – сказал собеседник.

Большая часть предпринимателей рассказывала журналистам, что лето принесло хорошую прибыль, они все еще надеются, что сезон не завершился и растянется до конца сентября.