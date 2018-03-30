Если в Литве есть место, где трудно угадать цены, то это взморье. Несмотря на то, что до летнего сезона еще далеко, в праздничные выходные Паланга, Швентои и Нида привлекают отдыхающих. Журналисты пытались выяснить, сколько будут стоить два дня на взморье на Пасху.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Есть немало предложений на эти дни. Предложения в разную цену. Согласно данным Booking.com, из 163 мест, предоставляющих жилье, на этом сайте на 1–2 апреля было занято 76%.

123 комнаты стоили от 150 до 200 евро и больше. 82% из них уже забронированы. Самым дорогим вариантом были апартаменты на 6 человек за 1900 евро. Они находятся у моря в гостинице Auska. Правда, стандартный двухместный номер там стоит намного меньше - от 45 евро.

Самый дешевый вариант - это сутки в гостевом доме Ramanis (15 евро). За эти деньги можно получить не только жилье, но и бесплатную парковку, гриль для жарки мяса, беспроводной интернет. В таких местах придется спать на двух разных кроватях. Остался лишь один свободный номер.

В Ниде, согласно данным Booking.com, есть 34 варианта, из них 80% на пасхальные выходные уже заняты. Самый дешевый вариант для двоих - 18 евро. Самый дорогой вариант - апартаменты Deluxe, в которых можно жить вчетвером. Сутки в двухспальном номере Harmony Park Nida House обойдутся в 1000 евро. Правда – это последнее предложение.

Если обобщить информацию, то в Ниде сутки для двоих обойдутся в 40-50 евро. Кроме того, нужно учитывать, что при поездке в Ниду будут еще расходы на паром (за автомобиль 11,05 евро, плюс билеты за каждого человека).

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