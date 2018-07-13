10 июля ГСКЛ информировала, что с рынка отзываются лекарства для снижения давления, содержащие произведенное китайской компанией Zhejiang Huahai Pharmaceuticals действующее вещество валсартан, так как в их составе обнаружены примеси, которые могут вызвать рак.

Пациенты, которые приобрели этот препарат пытаются вернуть уплаченные за них деньги или обменять эти лекарства на другие. Заместитель главы ГСКЛ Жидрунас Мартиненас сказал BNS, что вопрос компенсации должны решать аптеки, аптеки заявляют, что лекарства - это те товары, которые возврату не подлежат.

Минздрав Литвы оставляет вопрос компенсации на совести аптек, а также рекомендует продавать лекарства взамен небезопасным без рецепта.

По предварительным подсчетам некоторых аптек, вышеупомянутые лекарства в Литве могли выписать нескольким десяткам пациентов.

Пока не удалось получить данные о том, скольким людям их выписали раньше.

ГСКЛ указала, что некачественные лекарства - такой же товар, как и другие товары. По словам Мартиненаса, по Гражданскому кодексу можно их обменять на безопасные препараты.

"Если говорить о компенсации, здесь действуют как общие положения Гражданского кодекса, так и установки закона по защите прав потребителей, никаких особых законов нет. По оценке наших юристов, можно обратиться в аптеку и просить либо поменять лекарства на безопасные либо вернуть деньги – написать претензию. На сегодняшний день других юридических механизмов не существует", – сказал он.

По его словам, пациенты, употреблявшие эти лекарства, не должны продолжать их принимать.

"Оставшиеся лекарства рекомендуем не принимать, мы не знаем, насколько велик риск, его исследует Европейское агентство лекарств. Ее исследование еще не завершено, поэтому сложно сказать, как долго эти лекарства можно принимать без последствий - не больше 1, 5 или 10 лет. Пока это не известно, но риск есть, поэтому лекарство изъяли", – сказал Мартиненас.

Председатель правления Литовской ассоциации аптек Кристина Неманюте-Гаге сказала, что аптеки пока не знают, что предложить пациентам, которые приобрели небезопасный препарат.

"Мы обратились в Минздрав, поскольку для обмена должны принять соответствующие законы (...), ведь по закону лекарства возвращению не подлежат, их нельзя обменивать, поэтому и нужно вмешательство госведомств"“, – сказала BNS Неманюте-Гаге.

По ее словам, пациенты должны получить за некачественные препараты компенсацию, но ее должен платить производитель, а не аптеки.

"Каждая аптека сделает все со своей стороны, но в данном случае, я считаю, должны вмешаться госведомства", – заметила она, прибавив, что сейчас аптеки могут принять препарат для утилизации.

"Если человек придет с еще действующим рецептом, то он может купить другой препарат, но если человек хочет обменять, то тут нужно создать юридический механизм (...). Нам таким людям пока нечего ответить, поэтому мы просим Минздрав быстрее реагировать, чтобы мы могли помочь людям. Пока мы просим их придти позже", – сказала Неманюте-Гаге.

Минздрав в свою очередь сообщил, что рекомендует аптекам продавать жителям, принесшим некачественное лекарство, новый препарат без рецепта.

"Чтобы пациент получат необходимое лечение и не столкнулся с другими неудобствами, Минздрав рекомендует аптекам продавать жителям, принесшим некачественное лекарство, новый препарат без рецепта", – указал Минздрав.

Он отметил, что аптеки, решая вопрос оплаты расходов на некачественное лекарство, должны помнить, что за нанесенный ущерб отвечает производитель. В переговоры с производителем Минздрав вмешиваться не намерен.