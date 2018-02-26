Аннексия Крыма в 2014 году и последовавшие санкции Запада, эмбарго со стороны России изменили состав литовского экспорта. В 2013 году из Литвы в Россию чаще всего экспортировали сыры и творог, затем шли прицепы и полуприцепы, на третьем была говядина.

В 2017 году первое место в экспорте занял сидр, на втором по-прежнему были прицепы, потом шли панели, пленка. Молочные товары и мясо из Литвы в Россию ввозить запрещено.

Однако аналитик банка Swedbank Нериюс Мачюлис заметил, что сразу после введения эмбарго, экспорт в Россию упал практически до нулевой отметки, а в Беларусь вырос почти в 10 раз.

"Вероятно, что большую часть молочных товаров из Литвы в Беларуси не использовали", – обобщил он.

В общей статистике экспорта в 2013 году лидировало вино, сыр, творог и автомобили. В 2017 году по-прежнему везут вино, но на втором месте косметика, а на третьем – промышленное оборудование, которое используется в пищевой промышленности.

В 2017 году экспорт в Россию составил 80,9% уровня 2013 года.

В 2013 году экспорт в Россию составил 19,8% всего экспорта Литвы (4,87 млрд. евро).

Несмотря на то, что в августе 2014 года Россия объявила эмбарго на товары из стран Евросоюза, общие объемы экспорта в том году увеличились. Однако в 2015 и 2016 году экспорт из Литвы значительно снизился.

В 2017 году было отмечено значительное оживление – целых 29,3%. В прошлом году в Россию вывезли 3,94 млрд. евро, это составило 14,9% всего экспорта из Литвы.

Аналитики "Предприимчивой Литвы" (Versli Lietuva) сказали, что благоприятные условия мировой экономики создадут хорошие условия для дальнейшего расширения экспорта и в 2018 году.

"Различные международные ведомства предполагают, что рост мировой экономики в этом году будет самым быстрым с 2011 года. Основные партнеры Литвы по экспорту – ЕС и Россия – им также прогнозируют хорошее развитие экономики.

Рост экономики ЕС прогнозируют на 2,1–2,3%, а России - на 1,6–2%. В ЕС экспортируют больше 2/3 литовских товаров, а Россия - крупнейший рынок для тех, кто занимается реэкспортом", – сказано в февральском обзоре.

Старший аналитик "Предприимчивой Литвы" Вадим Иванов сказал DELFI, что отмеченный в прошлом году рост экспорта в Россию, вероятно, связан с общим оживлением российской экономики.

"Оживление российской экономики обусловлено ростом частного потребления и инвестициями, поэтому в 2017 году наблюдался быстрый рост реэкспорта из Литвы в Россию.

В году 2018 году прогнозируется дальнейший рост потребления и инвестиций. Эти два компонента - основные факторы, определяющие рост реэкспорта из Литвы в Россию по модели прогнозов "Предприимчивой Литвы", – сказал он.

Иванов заметил, что на рост ценности экспорта в Россию повлиял экспорт машин и транспортных средств.

"Однако трудно сказать, достигнет ли уровень экспорта данных 2014 года, это обусловлено несколькими факторами: все еще действует эмбарго на сельхозпродукцию и продукты питания и даже если бы его упразднили, литовским компаниям было бы нелегко сразу перестроиться и вернуться на прежние позиции", – сказал Иванов.

На то, что экспорт в Россию достигнет уровня 2013–2014 гг. не очень рассчитывает и политолог профессор Института международных отношений и политических наук Томас Янелюнас.

"Если сравнивать весь экспорт Литвы, естественно, что за последние 3–4 года сельхозпродукцию направляли на другие рынки", – сказал он.

Политолог заметил, что после того как Россия ввела эмбарго, предприниматели осознали, что это рискованный рынок и не стоит там концентрироваться.

"Россию оценивают в основном как второстепенный рынок, а это серьезное изменение, по сравнению с тем, что было в последние 10 лет. Общий рост экспорта, конечно, в какой-то момент может достигнуть уровня 2014 года, но только потому, что в общем растут масштабы экспорта", – обобщил Янелюнас.

По его словам, риск в России определяет большое влияние политических событий на бизнес.

"Это показывает, что по мере ухудшения политических отношений между Западом Россией, могут произойти изменения в сфере торговли. Введение или упразднение санкций неизбежно связано с политической ситуацией. Этот может сильно изменить условия бизнеса", – заметил он.

Янелюнас также обратил внимание на общую ситуацию в международной экономике, что важно для экспорта в Россию.

"К общим экономическим санкциям Россия приспособилась, но надо следить за переменами в госбюджете – как им удается регулировать общую ситуацию, когда приходится выживать в таких условиях.

Даже при росте цен на нефть доходы бюджета довольно неоптимальные. От этого могут зависеть и политические решения поддержать ту или иную отрасль экономики. Это также серьезно влияет на бизнес", – заметил политолог.