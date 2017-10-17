Об этом DELFI информировал пресс-секретарь Vilniaus energija Нериюс Микалаюнас.

"Поскольку арбитраж конфиденциален, есть строгие требования конфиденциальности, подробно об этом говорить не могу", – сказал он.

Микалаюнас не мог сказать, о какой сумме идет речь в иске.

DELFI напоминает, что весной этого года Vilniaus energija вернула Вильнюсским теплосетям (VŠT) столичное теплохозяйство, которое брала в аренду на 15 лет.

До этого, в конце 2016 года, Vilniaus energija обратилась в Стокгольмский арбитраж с просьбой назначит независимого оценщика возвращаемого имущества. После того как теплохозяйство вернули Вильнюсу, столичный горсовет также решил обратиться в Стокгольмский арбитраж в связи с ущербом, который якобы нанесла компания Vilniaus energijа, по предварительным данным, ущерб составляет около 200 млн. евро.

DELFI также напоминает, что в начале 2016 года Veolia инициировала тяжбу с Литвой в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне. Концерн требует возместить ущерб на сумму 120 млн. евро, нанесенный якобы из-за нечестного поведения государства и присвоения инвестиций в Литве.

В октябре 2017 года Минэнерго Литвы ответило концерну Veolia в Вашингтоне встречным иском на сумму 130 млн. евро.