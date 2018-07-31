Ответ мэрии: плата за вывоз мусора не может быть снижена из-за некачественного предоставления услуги

В документе, подписанном заместителем директора администрации Вильнюсской мэрии Юлюсом Моркунасом, сказано, что новый порядок вывоза мусора в Вильнюсе действует с 1 мая 2018 года.

"Согласно правилам, нет такого пункта, который позволил бы снизить плату или освободить от ее уплаты, есть лишь возможность не платить переменную часть, если клиент предоставит доказательство того, что не пользуется недвижимостью и представит соответствующее заявление", - сказано в ответе мэрии.

Мэрия также уведомила ГСПП, что с 1 января 2019 г., будет осуществлен пункт "платят те, кто мусорит". Переменную часть будут менять каждые 3 месяца в зависимости от количества вывезенного за квартал мусора, его массы, поэтому жители будут платить за фактически вывезенный мусор.

"Что касается временных проблем с поставкой услуги, мы информируем, что это был короткий период, сейчас услугу предоставляют в соответствии с графиком.

Сообщаем, что мэрия и компания мэрии "Вильнюсский администратор системы отходов" (Vilniaus atliekų sistemos administratorius) всегда готовы учитывать предложения и просьбы жителей в связи с поставкой услуг и по возможности удовлетворить их", - сказано в документе.

В ответе сказано, что сама мэрия получила заявление лишь одного жителя, который жаловался на нарушение правил вывоза мусора.

"Мы отмечаем, что отходы в любом случае вывозят, расходы на эту деятельность зависят от количество отходов, а не от частоты оказания услуги или размере контейнера", - сказано в ответе мэрии.

Напомним, что 17 июля ГСПП обратилась к мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу с просьбой информировать, как жителям компенсируют неудобства, связанные с некачественным предоставлением услуг по вывозу мусора.

ГСПП указала, что получает жалобы от жителей столицы в связи с некачественными услугами по вывозу мусора. Потребители жалуются, что с 1 мая, когда поменялся порядок предоставления услуги, мусор не вывозили по графику, но плату жителям не снизили.

ГСПП просила мэра до конца месяца информировать о том, как эти неудобства компенсируют жителям Вильнюса и как обеспечат слаженное действие системы.

С 1 мая в Вильнюсе действует новый порядок вывоза мусора. Город разделен на 5 зон: северную, восточную и западную обслуживает компания Ecoservice, центральную - VSA Vilnius, южную - Ekonovus.

В первые недели мусор вывозили несвоевременно, с опозданием, за что мэрия подверглась критике.