"Газ, биотопливо, дрова и электричество дорожают, а цены связаны между собой – никуда не денешься. Сильно подорожало биотопливо, по сравнению с ценами прошлого года. То, что покупали сейчас, намного дороже. Конечно, еще не все купили, но та часть, которая по договору пойдет на зиму, дороже.
В тех городах, где больше используют газа, цены и без того выше, чем в прошлом году, поскольку газ опять подорожал, в этом году цены увеличились почти на треть. Мы попросили у компаний нашей ассоциации представить подсчеты, на сколько может подорожать в этом сезоне отопление. Подсчитано - на 5-12 или 15%", – сказал Лукошявичюс.
Заведующий отдела теплохозяйства Вильнюсской мэрии Кястутис Каросас заметил, что в последние несколько лет отопительный сезон в Вильнюсе начинался в начале октября: в 2014 г. – 22 октября, в 2015 г. – 8 октября, в 2016 г. – 6 октября, в прошлом – 5 октября.
"В других мэриях отопительный сезон может начинаться в другое время. Например, в Клайпеде климат мягче, там и потребность в отоплении иная", – сказал Каросас.
По его словам, сначала включают отопление в детских садах и школах, в больницах и поликлиниках, а только потом в домах и учреждениях.
Отопительный сезон обычно начинается, если 3 дня подряд среднесуточная температура составляет меньше 10 градусов.
"Последние несколько дней были холодными, среднесуточная температура была 10 и меньше градусов. Началась настоящая осень, с заморозками по утрам и дневной температурой не выше 12–14 градусов. Но на следующей неделе, особенно в конце, возможно потепление. В одни дни среднесуточная температура будет ниже, а в другие - выше 10 градусов. Отопительный сезон обычно начинается в конце первой недели октября или начале второй. И в этом году не должно быть иначе", – сказал климатолог Килпис.
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