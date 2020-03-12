aA
В четверг были отменены запланированные рейсы из Вильнюса в Копенгаген, Стамбул, Вену и некоторые рейсы в лондонский аэропорт Саутенд и обратно.
Отменены рейсы из Вильнюса в Копенгаген, Стамбул, Вену и Саутенд
© DELFI / Karolina Pansevič

На сайтах Вильнюского и Палангского аэропортов указывается, что в четверг отозваны рейсы авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) из Вильнюса и Паланги в Копенгаген.

Не состоятся и рейсы Austrian Airlines в Вену, Turkish Airlines – в Стамбул, и рейс Wizz Air – в Саутенд. Однако рейс Ryanair в Саутенд в четверг состоится.

В Каунасском аэропорту нет отозванных рейсов.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Украинские авиалинии отменяют часть рейсов в Литву (2)

Из-за угрозы коронавируса Международные Авиалинии...

Из-за коронавируса Wizz Air останавливает рейсы в Израиль

В связи со вспышками нового типа коронавируса в мире...

Авиакомпания Wizz Air останавливает рейсы из Вильнюса в Милан

В воскресение венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air...

TOP новостей

В Литве учебные заведения закрываются на карантин, отозваны все мероприятия (45)

На специальном заседании правительство Литвы решило...

Вильнюс на пять недель закрывает детские сады и школы, отменяются мероприятия (87)

Вильнюсское городское самоуправление закрывает на...

Премьер-министр Литвы: работники, у которых есть дети, могут брать больничный (17)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис надеется,...

Ландсбергис в своей семье столкнулся с призраком коронавируса: в больнице не дали ни еды, ни воды (7)

У вернувшегося из Рима сына консерватора Габриэлюса...

Синоптики предупреждают: на Литву надвигается сильная буря (1)

В четверг в направлении Литвы приближается сильная...

|Maža didelių žinių kaina