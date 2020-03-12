Отменены рейсы из Вильнюса в Копенгаген, Стамбул, Вену и Саутенд

На сайтах Вильнюского и Палангского аэропортов указывается, что в четверг отозваны рейсы авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) из Вильнюса и Паланги в Копенгаген.

Не состоятся и рейсы Austrian Airlines в Вену, Turkish Airlines – в Стамбул, и рейс Wizz Air – в Саутенд. Однако рейс Ryanair в Саутенд в четверг состоится.

В Каунасском аэропорту нет отозванных рейсов.