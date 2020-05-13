Однако надо помнить, что будут действовать строгие правила и ограничения. Количество посетителей будет ограничено, у каждого посетителя будут мерить температуру, регистрация будет проводиться накануне перед посещением по интернету.

"Активность сложно прогнозировать, но скорее всего она будет высокой, поэтому мы просим проявить понимание, ведь мы сможем принять не больше 60 человек, только так сможем обеспечить безопасность. Каждый день поток в соответствии с регистрацией, будет распределяться через два часа – одному человеку дается 1,5 ч, полчаса на дезинфекцию, потом следующий поток. За один заход люди смогут или плавать, или участвовать в тренировке, или заниматься в тренажерном зале. В бассейне одновременно могут плавать до 30 человек, на тренажерах заниматься – до 10 человек, в зале для групповых занятий – до 10 человек, в функциональной зоне - до 10", - сказал глава Sveikas miestas Мантас Паулаускас.

Информация для посетителей:

• Посетители должны приходить в масках;

• На входе будут мерить температуру;

• Важно соблюдать дистанцию 2 м;

• Там, где образуются очереди, будут размечено расстояние между людьми (не меньше 1 м);

• Регулярно будет проводиться дезинфекция помещений и поверхностей;

• На входе на видном месте будет информация о необходимости соблюдать меры гигиены;

• Созданы условия для соблюдения гигиены рук;

• Рекомендуется не посещать жителям старше 60-ти лет и людям с хроническими заболеваниями;

• На одного человека запланирована площадь 10 кв. м.

• Время работы в рабочие дни с 6.00 до 21.30 ч., в выходные – с 8.00 до 20.30 ч.