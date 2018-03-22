Отчет: больше всего вредоносного программного обеспечения – в энергетическом секторе Литвы

В годовом отчете о состоянии безопасности центр указывает, что в прошлом году более 450 раз обнаруживал и нейтрализовывал действие вредоносного программного обеспечения.
"НЦКБ (...) зафиксировал больше всего вредоносного программного обеспечения в секторах энергетики (более 26% всех зафиксированных случаев), общественной безопасности и правопорядка (более 22%) и иностранных дел и политики безопасности (более 21%)", - говорится в отчете.
По словам вице-министра обороны Эдвинаса Кярзы, эти инциденты связываются с Россией, которая ищет слабые места в киберпространстве Литвы.
"Литва представляет интерес для своего оппонента. Наш оппонент не меняется уже много лет - это Российская Федерация", - сказал журналистам Э. Кярза, который представил этот отчет.
"Наш прогресс находится под постоянным наблюдением и ведутся поиски все новых слабых мест", - добавил он.
Центр указывает, что провел расследования и по нескольким инцидентам, во время которых было идентифицировано "исключительно прогрессивное шпионское программное обеспечение, связываемое с разведывательными службами зарубежных государств".
По словам Э. Кярзы, многие из этих инцидентов также связаны с Россией.
В отчете также говорится, что такое программное обеспечение было обнаружено и его действие было предотвращено в нескольких государственных учреждениях Литвы. Конкретные учреждения в документе не названы.
Согласно отчету, в Литве в прошлом году было зафиксировано 54 950 кибернетических инцидентов - на одну десятую больше, чем в 2016 году.
Реагируя на постоянно растущее число инцидентов, для их выявления НЦКБ планирует привлечь искусственный интеллект.
"По нашим оценкам, в перспективе двух, трех лет у нас будет нехватка специалистов, нам придется привлечь и искусственный интеллект, чтобы мы могли своевременно ответить", - сказал глава центра Ритис Райнис.
Э. Кярза сказал, что в прошлом году планировалось совершить кибератаку и в Минобороны, но она была предотвращена.
В отчете также говорится, что такое программное обеспечение было обнаружено и его действие было предотвращено в нескольких государственных учреждениях Литвы. Конкретные учреждения в документе не названы.
Центр делает вывод, что состояние кибербезопасности в прошлом году по сравнению с предыдущим годом в Литве незначительно улучшилось, однако прилагающиеся усилия по обеспечению кибербезопасности недостаточны.
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