"Прежде всего, начата реализация инвестиций, которые долгое время откладывались и будут финансироваться и за счет средств Евросоюза. Во-вторых, оживление кредитования нефинансовых организаций свидетельствует о росте частных инвестиций, которые поддерживаются положительными ожиданиями внешнего спроса. Частное потребление, вероятно, останется сильным, его будет поддерживать улучшение ситуации на рынке труда", - говорится в отчете ЕБРР.
По сравнению с прогнозами, опубликованными в мае, ожидание роста ВВП Литвы увеличено на 0,7 пункта до 3,6%, Латвии - на 1,6 пункта до 4,7%, Эстонии - на 1,3 пункта до 3,7%.
В 2018 году ЕБРР ожидает рост экономики Литвы в размере 3,5%, что на 0,5 пункта больше, чем в мае, а ВПП Латвии и Эстонии увеличатся соответственно на 0,9 пункта до 4,1% и на 0,7 пункта до 3,4%.
В этом году развитию экономики Литвы способствуют благоприятное развитие международной торговли, отмечают экономисты.
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