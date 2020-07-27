На минувшей неделе Департамент США сообщил, что два китайских хакера более десяти лет проводили кампанию взломов, направленную на страны с промышленностью высоких технологий. Среди 11-ти стран была названа и Литва.
В обвинительном акте упоминается не называемая литовская компания по созданию игр, у которой было украдено 38 гигабайт данных, включая данные программирования, файлы на Java, файлы кодирования.
Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил BNS, что в прошлом году Бюро криминальной полиции Литвы получило просьбу из США в отношении события, связанного с литовской компанией.
Больше информации о компании, пострадавшей от хакеров, либо точные действия, проведенные должностными лицами, он не раскрыл, также конкретно не назвал и партнеров, просивших о помощи.
Комментировать эту информацию отказался и глава вильнюсского подразделения компании Game insight Антанас Мишейкис. Сначала он сказал, что не может не подтвердить, ни опровергнуть информацию, а в конце беседы отказался комментировать.
"Мой единственный комментарий – ничего не буду комментировать", – сказал BNS А. Мишейкис.
Ранее на прошлой неделе министр иностранных дел Линас Линкявичюс подтвердил BNS, что литовские ведомства расследуют этот случай в сотрудничестве с международными партнерами.
Компания Game insight была создана в 2009 году, у нее есть студии по созданию игр в Восточной Европы и Балтийских странах, ее штаб-квартира действует в Вильнюсе.
По данным компании, в ней работают более 600 разработчиков компьютерных игр, а в эти игры играют более 350 млн людей во всем мире.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Специалист: если ситуация ухудшится - придется думать о введении обязательного ношения масок (45)
Директор Вильнюсского департамента Национального...
Установили срок запуска системы e.sveikata: новейшие данные пока не удастся восстановить (10)
Работа системы e.sveikatа самое позднее должна быть...
Новые случаи коронавируса в Литве: больше всего в Каунасском округе (4)
Минздрав Литвы сообщил, что за прошедшие сутки в Литве...
За последние сутки в Литве диагностировали 11 новых случаев коронавируса (13)
За последние сутки в Литве диагностировали 11 новых...
Опрос показал, чего жителям не хватает в большинстве районов Вильнюса (5)
Опрос жителей Вильнюса показал, что главное для них -...