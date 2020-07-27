На минувшей неделе Департамент США сообщил, что два китайских хакера более десяти лет проводили кампанию взломов, направленную на страны с промышленностью высоких технологий. Среди 11-ти стран была названа и Литва.

В обвинительном акте упоминается не называемая литовская компания по созданию игр, у которой было украдено 38 гигабайт данных, включая данные программирования, файлы на Java, файлы кодирования.

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Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил BNS, что в прошлом году Бюро криминальной полиции Литвы получило просьбу из США в отношении события, связанного с литовской компанией.

Больше информации о компании, пострадавшей от хакеров, либо точные действия, проведенные должностными лицами, он не раскрыл, также конкретно не назвал и партнеров, просивших о помощи.

Комментировать эту информацию отказался и глава вильнюсского подразделения компании Game insight Антанас Мишейкис. Сначала он сказал, что не может не подтвердить, ни опровергнуть информацию, а в конце беседы отказался комментировать.

"Мой единственный комментарий – ничего не буду комментировать", – сказал BNS А. Мишейкис.

Ранее на прошлой неделе министр иностранных дел Линас Линкявичюс подтвердил BNS, что литовские ведомства расследуют этот случай в сотрудничестве с международными партнерами.

Компания Game insight была создана в 2009 году, у нее есть студии по созданию игр в Восточной Европы и Балтийских странах, ее штаб-квартира действует в Вильнюсе.

По данным компании, в ней работают более 600 разработчиков компьютерных игр, а в эти игры играют более 350 млн людей во всем мире.