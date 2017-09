Литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai сообщила, что в январе-августе было перевезено 26 тыс. единиц двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ, англ. TEU), а за тот же период прошлого года - 19 тысяч. Из Литвы в Беларусь было перевезено 12,1 тыс. ДФЭ (на 37% больше), а обратно - 10,2 тыс. (на 22% больше), из Украины в Литву - 1,1 тыс. (в 4 раза больше), обратно - 2,5 тыс. (в 2 раза больше). Как говорится в сообщении, стороны, участвующие в проекте поезда "Викинг" решили в следующем году не менять тарифную политику. "Викинг" - совместный проект Литвы, Беларуси, Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Грузии, Азербайджана, который соединил порты в Клайпеде, Одессе и Ильичёвске.

