Литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai сообщила, что в январе-августе было перевезено 26 тыс. единиц двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ, англ. TEU), а за тот же период прошлого года - 19 тысяч.
Из Литвы в Беларусь было перевезено 12,1 тыс. ДФЭ (на 37% больше), а обратно - 10,2 тыс. (на 22% больше), из Украины в Литву - 1,1 тыс. (в 4 раза больше), обратно - 2,5 тыс. (в 2 раза больше).
Как говорится в сообщении, стороны, участвующие в проекте поезда "Викинг" решили в следующем году не менять тарифную политику.
"Викинг" - совместный проект Литвы, Беларуси, Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Грузии, Азербайджана, который соединил порты в Клайпеде, Одессе и Ильичёвске.
От Балтийского до Черного Контейнерный поезд "Викинг" резко увеличил грузопоток (4)
Контейнерный поезд "Викинг", следующий по маршруту от...
Achema выходит на рынок газа в Литве, а затем - в странах Балтии (17)
Крупнейший потребитель газа в Литве - йонавский завод...
Наступают неспокойные дни для тех, кто платит небольшие зарплаты (22)
Больше пенсии в старости или дальнейший рост цен...
В Литве ищут способ снизить расходы на электроэнергию (9)
Несмотря на то, что в Литве довольно мало солнечных дней...
TOP новостей
Наступают неспокойные дни для тех, кто платит небольшие зарплаты (22)
Больше пенсии в старости или дальнейший рост цен...
Полиция нашла мужчину, запугавшего на автостраде студентку на BMW (7)
После того как портал DELFI рассказал историю студентки,...
Советы эмигрантам: иногда нельзя в Литве указывать опыт работы (14)
DELFI прошел путь подготовки семьи, которая планировала...
В Вильнюсе уже испытывают фиксирующий водителей радар (2)
Около бизнес-центра Quadrum на проспекте Конституциёс...
Нашли золотую жилу: благодаря видеокамерам поймали чиновников-взяточников (10)
Не секрет, что в небольших городах и районах люди хорошо...