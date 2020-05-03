Оставшийся без выплат тренер: ни копейки не заработал, но все же не сумел соответствовать требованиям

Никогда не получал дохода за свою работу

Тренер Роландас, который попросил не раскрывать себя публично, рассказывает Delfi, что у него есть много лет работающий спортивный клуб, в котором готовят спортсменов. Этот клуб был создан с целью получить поддержку для спортсменов.

"Люди, которые хотят поддержать спортсмена, могут перевести 2 процента или предоставить поддержку для обеспечения спортсмена средствами для поездок, турниров и т. д. Однако клуб никому не платит зарплату из этих денег. Мой доход от клуба в течение многих лет равен нулю", - говорит он.

Мужчина добавил, что с момента основания клуба он находился в неоплачиваемом отпуске, чтобы не получать зарплату. После объявления о карантине в Литве, 18 марта тренер расторг договор о найме и подал в отставку. Кроме того, до карантина он работал в другом спортивном учреждении с индивидуальной деятельностью, которая сейчас приостановлена из-за карантина.

Однако все эти обстоятельства не помогли ему получить пособие в размере 257 евро от Службы занятости.

"Когда был объявлен карантин, я написал запрос в Службу занятости, от которого получил ответ - у вас есть трудовые отношения, поэтому мы не будем предоставлять льготы. По закону, если есть трудовые отношения, которые я, как оказалось, имею, потому что у меня есть клуб, я не могу получить никаких выплат.

Я сказал, вы же видите, у меня нет дохода. Если бы я получил хотя бы цент, меня бы начало трясти, почему я не плачу налоги. Вы же хорошо видите, что я ничего не получаю, но решили не назначать выплат, потому что есть такой закон", - отмечает Роландас.

"Люди, которые принимают решения, вообще не заботятся о человеке и вообще не вникают в текущую ситуацию", - добавляет он в отчаянии.

Служба занятости: лицо должно соответствовать всем условиям

По словам представителя службы занятости Милды Янкаускене, мужчина не получил пособие для самозанятых лиц, потому что он не выполнял одно из условий Закона о занятости: "во время чрезвычайной ситуации и карантина он не работает по трудовому договору".

Кроме того, чтобы получить пособие, человек должен выполнить все условия, т.е. во время карантина не работать по трудовому договору или не иметь правовых отношений, эквивалентных трудовым отношениям, а также не получать доход, связанный с трудовыми отношениями.

Поскольку тренер подал в отставку позже, чем в стране был объявлен карантин, т.е. 18 марта, он не соответствует этим условиям.

"Он не должен иметь трудовых отношений или эквивалентных правовых отношений во время чрезвычайной ситуации и карантина, т.е. с 16 марта и позже во время карантина для выполнения этого условия", - поясняет М. Янкаускене.

Адвокат: реальная ситуация не учитывается

Томас Багданскис, эксперт по трудовому праву и управляющий партнер iLAW, подчеркнул, что данное лицо соответствует условиям, указанным в законе.

"Из этой нормы ясно, что комментируемая норма определяется как соединение, т.е. для ее применения должно соблюдаться выполнение условий - не работать по договору, связанному с получением дохода, а не только одного из них, например только не получать доход.

Следовательно, формально, если человек заключил трудовой договор, но не получил доход, все условия для применения этого правила все еще не были соблюдены. По этой причине против заявителя было принято отрицательное решение", - объясняет адвокат.

По словам Т. Багданскиса, формальное толкование закона было бы неуместным, независимо от реальной ситуации - пандемии Covid19, карантина и того факта, что человек фактически не получал никакого дохода, связанного с трудовыми отношениями.

"В соответствии с Законом о государственном управлении и практикой его применения каждая норма административного права, его назначение и цель должны толковаться на основе принципов административного права, в частности, принципа соразмерности. Это означает, что введенные меры должны быть адекватными для достижения законных целей, преследуемых соответствующим законодательством, и не должны выходить за рамки того, что необходимо для их пропорционального достижения", - комментирует адвокат законодательство.

В Сейме был принят новый порядок

В четверг Сейм решил, что те самозанятые лица, которые имеют дополнительные трудовые договоры, но согласно которым их зарплата не превышает минимальную заработную плату, также будут получать ежемесячную государственную субсидию в размере 257 евро, пишет BNS.

Новая процедура будет применяться задним числом, с 16 марта.

Дайва Чибирене, президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов, говорит, что эта поправка касается и тех, кто находится, например, в неоплачиваемом отпуске или отпуске по уходу за ребенком.