В понедельник дирекция отклонила предложения всех шести потенциальных подрядчиков и будет объявлять заново конкурс проектировки и подряда, как и предлагала Служба публичных закупок, сообщила BNS ее глава Диана Вилите.

BNS пока не удалось связаться с временным главой Литовской дирекции автодорог Виталием Андреевым.

Конкурс подряда на реконструкцию первого участка дороги Вильнюс-Утена был объявлен в начале апреля. Ранее В. Андреев сообщал BNS, что стоимость работ составит около 25 млн евро.

О необходимости реконструкции этой дороги говорят с 2013 года, однако Сейм после долгих дискуссий одобрил эту идею только в конце 2015 года. В декабре 2016 года новое правительство решило реконструировать дорогу участками.

Покрытие проложенной в 1985 году дороги является цементо-бетонным, надзор за ним дорожает с каждым годом, поскольку деформации полотна усиливаются.

Этот проект упоминается и в деле о политической коррупции.