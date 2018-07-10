В понедельник дирекция отклонила предложения всех шести потенциальных подрядчиков и будет объявлять заново конкурс проектировки и подряда, как и предлагала Служба публичных закупок, сообщила BNS ее глава Диана Вилите.
BNS пока не удалось связаться с временным главой Литовской дирекции автодорог Виталием Андреевым.
Конкурс подряда на реконструкцию первого участка дороги Вильнюс-Утена был объявлен в начале апреля. Ранее В. Андреев сообщал BNS, что стоимость работ составит около 25 млн евро.
О необходимости реконструкции этой дороги говорят с 2013 года, однако Сейм после долгих дискуссий одобрил эту идею только в конце 2015 года. В декабре 2016 года новое правительство решило реконструировать дорогу участками.
Покрытие проложенной в 1985 году дороги является цементо-бетонным, надзор за ним дорожает с каждым годом, поскольку деформации полотна усиливаются.
Этот проект упоминается и в деле о политической коррупции.
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